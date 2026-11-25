„Es gibt Dinge, die gehen einfach zu weit!“ Nach einem Kommentar auf Facebook marschierte Olympiasiegerin Lara Vadlau kurzerhand zur Polizei. Ihre Follower nahm sie dabei mit – und erntet dafür viel Zuspruch.

Lara Vadlau lässt sich nicht alles gefallen und nimmt ihre Fans mit zur Polizeistation.

Lara Vadlau lässt sich nicht alles gefallen und nimmt ihre Fans mit zur Polizeistation.

Dass man sich als Person des öffentlichen Lebens in den sozialen Medien so einiges gefallen lassen muss, davon kann auch Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau ein Liedchen singen. Doch für die 32-Jährige ist nun eine Grenze erreicht. In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Video nimmt die in Kärnten lebende Sportlerin ihre Follower mit zur Polizei. Der Grund: ein Kommentar unter einem ihrer Facebook-Videos, gegen dessen Verfasser sie nun rechtlich vorgeht. „Es gibt Dinge, die gehen einfach zu weit und ich finde, Hass im Netz hat nichts verloren. Hass egal wo hat nichts verloren“, stellt Vadlau gleich zu Beginn des Videos klar.

Video mit Maske triggerte Hasskommentar

Auslöser für den Polizeigang war ein Video, das Vadlau zuvor auf Facebook veröffentlicht hatte. Darin war die Olympiasiegerin mit einer Schutzmaske zu sehen. Sie erklärt: „Ich bin Sportlerin und hab einfach gesagt, hey, ich schütz mich, weil die Leute mich einfach anhusten und ich meinen Trainingsrückstand nicht gefährden will.“ Und weiter: „Ja, ich habe ein gutes Immunsystem. Trotzdem muss man sich nicht einem unnötigen Risiko aussetzen“, erklärt Vadlau. Dass sie eine Maske trug, stieß bei manchen Nutzern offenbar auf Unverständnis. Und ein Kommentar ging der Sportlerin schließlich entschieden zu weit. Sie erklärt resolut:

Weil sich die Leute so fühlen, als ob sie über allem stehen, weil sie ja ,anonym‘ sind, würde ich sagen, wir setzen jetzt einmal ein Zeichen und zeigen den lieben Herrn an.“

Warst du schon einmal mit Hass im Netz konfrontiert? Ja, schon des Öfteren. Ja, hin und wieder. Ich persönlich noch nicht, aber jemand aus meinem Bekanntenkreis. Nein, zum Glück noch nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Vadlau nimmt Follower mit zur Polizei

Anstatt den Kommentar einfach zu ignorieren, entschied sich die Kärntnerin dazu, Anzeige zu erstatten. Ihren Gang zur Polizeistation dokumentierte sie für ihre Follower in den sozialen Medien. Damit möchte sie auch ein Zeichen gegen Hass im Netz setzen. Im Video sieht man, wie sie die Polizeistation betritt und dort erklärt: „Hallo, ich würde gern eine Anzeige machen.“ Wie Vadlau nach dem Gespräch mit einem Polizeibeamten berichtet, könnte es sich bei dem Kommentar um eine gefährliche Drohung handeln. Der Fall soll nun laut der Sportlerin an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden. „Und ja, ich hoffe, er lernt daraus“, sagt Vadlau abschließend in ihrem Video. Ob es tatsächlich zu einer strafrechtlichen Verfolgung kommt, bleibt abzuwarten.

Olympiasiegerin setzt Zeichen gegen Hass im Netz

Lara Vadlau zählt zu Österreichs erfolgreichsten Seglerinnen. Die gebürtige Steirerin, die in Kärnten lebt und für den Yachtclub Velden antritt, holte bei den Olympischen Spielen 2024 gemeinsam mit Lukas Mähr die Goldmedaille in der 470er-Mixed-Klasse. Auch abseits des Sports hat die mehrfache Welt- und Europameisterin einiges erreicht: Im November 2023 schloss sie ihr Medizinstudium ab. Nun nutzt die Olympiasiegerin ihre Reichweite, um auf ein gesellschaftliches Problem aufmerksam zu machen. Ihre Botschaft: Auch vermeintliche Anonymität im Internet ist kein Freibrief dafür, andere Menschen anzufeinden. Zu ihrem Video schreibt sie:

Genug ist genug!! Ihr müsst euch nicht alles gefallen lassen. Bitte zeigt mir, dass es auch noch Liebe gibt da draußen und nicht nur Hass und lasst uns mit einem guten Beispiel vorangehen.

Großer Zuspruch im Netz

Und ihre Follower reagieren prompt: Für ihren Gang zur Polizei erntet die Olympiasiegerin viel Zuspruch unter ihrem Instagramposting. „Sehr gut, Lara! Anonymität ist kein Freifahrtschein für Respektlosigkeit. Auch im Internet sollte man Anstand und Respekt bewahren“, schreibt etwa eine Nutzerin. Andere bedanken sich bei der Sportlerin für ihre Vorbildwirkung oder bekunden ihre Solidarität. Auch für das Tragen einer Schutzmaske zeigen Follower Verständnis. So berichtet ein Nutzer, mittlerweile selbst konsequent eine Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen, um sich vor Infektionen zu schützen. Eine weitere Nutzerin bringt es auf den Punkt: „Niemand hat das Recht, Menschen – weder online noch offline – zu bedrohen, einzuschüchtern oder herabzuwürdigen.“