Lufttemperaturen um den Gefrierpunkt und gerade einmal 8 Grad "warmes" Wasser: Davon ließen sich am Dienstagabend rund 60 Mutige nicht abschrecken. Beim zweiten Kärntner Vollmond-Schwimmen wagten sie den Sprung in den Faaker See.

Während sich andere bei diesen Temperaturen lieber zu Hause unter eine warme Decke kuscheln, hieß es für zahlreiche Kärntner am Dienstagabend: Raus aus der Winterjacke und rein ins eiskalte Nass! Nach dem erfolgreichen Auftakt am Nationalfeiertag, bei dem sich rund 70 Mutige bei damals noch 14 Grad Wassertemperatur in den Faaker See wagten, stand am 24. November am Panoramabeach in Drobollach die zweite Auflage des Kärntner Vollmond-Schwimmens auf dem Programm. Laut Organisator Mario Oberstrass kamen diesmal zwischen 80 und 100 Menschen ans Seeufer. Rund 60 von ihnen trauten sich tatsächlich ins Wasser.

Bis zu sieben Minuten im acht Grad kalten Faaker See

Die Bedingungen waren diesmal deutlich frostiger als noch vor einem Monat: Während die Lufttemperaturen um den Gefrierpunkt lagen, hatte das Wasser nur noch rund acht Grad. Nach einer gemeinsamen Einführung in die richtige Atmung und die Sicherheitsvorkehrungen ging es für die Teilnehmer in zwei Gruppen ins Wasser. Während die Einsteiger rund zwei Minuten im kalten Nass verbrachten, hielten es die erfahreneren Teilnehmer etwa sieben Minuten darin aus.

Wasserrettung musste nicht eingreifen

Erstmals wurde das Kärntner Vollmond-Schwimmen auch von der Wasserrettung Faak am See begleitet. Die Einsatzkräfte waren den ganzen Abend vor Ort, mussten glücklicherweise aber nicht eingreifen. Nach dem eisigen Badevergnügen konnten sich die Teilnehmer gemeinsam an einer Feuerschale wieder aufwärmen.

Wenn die Überwindung größer ist als die Angst

Für den Villacher Mentaltrainer und Eisbad-Weltrekordhalter Mario Oberstrass sind es vor allem die persönlichen Erfolgserlebnisse der Teilnehmer, die den Reiz der Veranstaltung ausmachen. „Am meisten beeindruckt mich der Moment, in dem jemand am Ufer zögert und dann trotzdem hineingeht. Die Angst ist in diesem Moment nicht weg, man entscheidet nur, dass sie nicht mehr bestimmt, was man tut“, erzählt der Organisator.

Nächstes Vollmond-Schwimmen kurz vor Weihnachten

Wer sich ebenfalls einmal ins kalte Wasser wagen möchte, hat bereits kurz vor Weihnachten die nächste Gelegenheit dazu. Am Mittwoch, dem 23. Dezember 2026, findet das nächste Vollmond-Schwimmen am Panoramabeach in Drobollach statt. Auch am Neujahrstag wird zum gemeinsamen Schwimmen im Faaker See eingeladen.