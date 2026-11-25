Weltweit gibt es aktuelle Proteste gegen die Errichtung von Rechenzentren. "Trotzdem oder gerade deswegen wird in Villach völlig überstürzt versucht, Fakten zu schaffen.", heißt es seitens der Verantworung ERDE.

Die Stadt Villach will am Freitag, 27. November, im Gemeinderat den Kaufvertrag mit dem Investor für das geplante Rechenzentrum „Food and Data“ in Schütt-Federaun beschließen, heißt es in einer Presseaussendung.

Die Stadt Villach will am Freitag, 27. November, im Gemeinderat den Kaufvertrag mit dem Investor für das geplante Rechenzentrum „Food and Data“ in Schütt-Federaun beschließen, heißt es in einer Presseaussendung.

Noch bevor es eine erste Informationsveranstaltung für die Bevölkerung gibt, soll die Fläche bereits in der Gemeinderatssitzung am kommenden Freitag (27. November) an einen deutschen Immobilienkonzern (ZECH Gruppe) verkauft werden, kritisiert die Villacher Partei.

Rechenzentrum sorgt für Kritik

“Offensichtlich versucht die SPÖ noch vor der Gemeinderatswahl Tatsachen zu schaffen. Eine Mitentscheidung der Bürger ist überhaupt nicht vorgesehen. Die Gemeindevolksbefragung ist nicht ohne Grund im Stadtrecht als demokratisches Werkzeug vorgesehen, haben wir keine Angst es endlich auch einmal einzusetzen!”, so Sascha Jabali-Adeh (Verantwortung ERDE). Das Rechenzentrum ist höchst umstritten: Der Standort grenzt direkt an zwei Natura2000 Schutzgebiete an. Neben der großräumigen Bodenversiegelung und dem Wasserverbrauch wird auch der enorme Energiebedarf solcher Bauten stark diskutiert. Ein Rechenzentrum mit 100 Megawatt Leistung benötigt in etwa 4-5 mal so viel Strom wie alle Villacher Haushalte zusammen, so der Politiker.“Ein Projekt dieser Größenordnung hätte über Generationen hinweg Auswirkungen auf das Leben in unserer Stadt. Deswegen muss aus unserer Sicht so eine Entscheidung auch unbedingt gemeinsam mit den Menschen, die hier Leben, getroffen werden – und nicht über sie hinweg.“, so Jabali-Adeh abschließend.

Am Freitag geplant

Die Stadt Villach will am Freitag, 27. November, im Gemeinderat den Kaufvertrag mit dem Investor für das geplante Rechenzentrum „Food and Data“ in Schütt-Federaun beschließen, heißt es in der Presseaussendung. Die versprochene Bürger*innenbeteiligung hat bis dahin nicht stattgefunden. Die anerkannte Umweltorganisation „Rett’ ma die Schütt“ fordert, den Beschluss zu vertagen, die offenen Fragen zu Umwelt, Energie und Standort öffentlich zu klären und dann echte Mitbestimmung in Form einer Volksbefragung umzusetzen.

Verein „Rett’ ma die Schütt“ kritisiert

„Bereits beim Gemeindevolksbegehren zum LKW-Logistikzentrum haben über 4.000 besorgte Bürgerinnen und Bürger unmissverständlich gezeigt, dass ihnen die Zukunft der Schütt nicht egal ist. Sie forderten gemeinsam mit uns eine Volksbefragung zur Frage ob die Federauner Felder wirklich verbaut werden sollen.“ sagt Anton Dicketmüller, Obmann des gemeinnützigen Vereins „Rett’ ma die Schütt“

Schütt ist falscher Platz für dieses Projekt

Erst vor Kurzem ist es der Bürgerinitiative durch Verfahren bis zum Verwaltungsgerichtshof gelungen, die Federauner Felder in der Schütt vor der Bodenversiegelung durch ein LKW-Logistikzentrum zu bewahren. Nun treibt die Stadt das nächste Großprojekt auf derselben Fläche im Eiltempo voran: Statt Lkw-Hallen sollen Serverfarmen mit 100 Megawatt Leistung entstehen. Das Areal grenzt, nur durch eine Straße getrennt, an die Natura-2000-Gebiete „Schütt-Graschelitzen“ und „Villacher Alpe Dobratsch“, kritisiert der Verein. „Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten kann die Abwärme nur zu einem Teil in das Fernwärmenetz eingespeist werden, der Rest wird in die Luft geblasen. Für ein Rechenzentrum ist dieser sensible Raum einfach der falsche Platz. Wir werden uns mit allen rechtlichen und demokratischen Mitteln dafür einsetzen, den Naturraum in der Schütt zu erhalten“, so Dicketmüller.