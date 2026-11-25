Nach rund sechs Jahrzehnten soll der Villacher Wochenmarkt an seinen ursprünglichen Standort zurückkehren. Die ersten Abbrucharbeiten haben bereits begonnen. Doch genau das sorgt nun für politische Kritik.

Jahrzehntelang wurde darüber diskutiert, nun kommt Bewegung in das Vorhaben: Der Villacher Wochenmarkt soll von der Draulände zurück an seinen ursprünglichen Standort am Kaiser-Josef-Platz übersiedeln. Die ersten Abbrucharbeiten für das Projekt „Josefsmarkt“ haben bereits begonnen. Neben einer neuen Markthalle sollen dort auch Wohnungen und ein Gastronomiebereich entstehen.

76 Mietwohnungen und Platz für Markthändler

Bis 1967 fand der Villacher Wochenmarkt am Kaiser-Josef-Platz statt. Mit der Errichtung der damaligen Markthalle übersiedelten die Fieranten schließlich an die Draulände. Nach rund sechs Jahrzehnten soll der Markt nun wieder an seinen einstigen Standort zurückkehren. Doch das ist nicht alles, was dort geplant ist: Im Zuge des Neubauprojekts wird der gemeinnützige Wohnbauträger BWSG wie berichtet auch 76 Mietwohnungen errichten.

Kritik an vorzeitigem Abbruchbeginn

Am Freitag, dem 27. November 2026, soll der Gemeinderat über den überarbeiteten Baurechtsvertrag abstimmen. Da SPÖ, ÖVP und FPÖ das Projekt unterstützen, dürfte einer Mehrheit nichts im Wege stehen. Kritik kommt allerdings von der politischen Gruppierung Verantwortung Erde. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, bemängelt diese, dass bereits mit dem Abbruch begonnen wurde, obwohl die Genehmigung des Neubauprojekts noch nicht gesichert sei. Sollte das Vorhaben scheitern, könnten der Stadt aus Sicht der Gruppierung Kosten von bis zu 2,4 Millionen Euro entstehen. FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann teilt diese Befürchtungen hingegen nicht.