Feine Kulinarik, musikalische Unterhaltung und besondere Auszeichnungen: Der Klub der Kärntner Köche lud zur Weihnachtsfeier ins festlich geschmückte Casineum. In unserer Fotogalerie findest du die Schnappschüsse des Abends.

Wenn Kärntens Köche gemeinsam Weihnachten feiern, darf der kulinarische Genuss natürlich nicht zu kurz kommen. Bei der Weihnachtsfeier des Klubs der Kärntner Köche im Casineum standen neben feinen Speisen auch ein großes Gewinnspiel, besondere Auszeichnungen und zahlreiche Überraschungen auf dem Programm. Für musikalische Unterhaltung und ausgelassene Stimmung sorgte unter anderem die „Mood Music Crew“.

Zahlreiche bekannte Gesichter aus Kärntens Gastronomie

Unter den Anwesenden waren die Haubenköche und Organisatoren Richard Hessl, Günther Steiner, Philip Jost, Silvio Walder, Christian de Roja, Kathrin Sagmeister und Herbert Branz. Auch die Weinbauern Alexander Egger und Georg Lexer, die Berufsschullehrer Harald Fritzer, Florian Moitzi, Harald Smole und Heinz Steindorfer, Berufsschuldirektor Peter Wallfisch sowie Unternehmer Gerhard Satran ließen sich den stimmungsvollen Weihnachtsabend nicht entgehen.

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