Sie schaffte es von Villach auf die großen Theaterbühnen des deutschsprachigen Raumes, doch ihr Leben endete viel zu früh. Nun widmet die Stadt Villach der einst gefeierten Schauspielerin ein Grünes Eck.

Auch ohne klassische Schauspielausbildung gelang ihr der Sprung auf die großen Theaterbühnen: Vilma Illing wurde 1871 als Tochter eines Apothekers in Villach geboren. Nach schwierigen Wanderjahren feierte sie als Charakterdarstellerin in Breslau große Erfolge. Besonders ihre Rolle als russische Adelige „Fedora“ im gleichnamigen Stück des französischen Dramatikers Victorien Sardou begeisterte die Kritiker. „Mit der Fedora hat die Illing den Gipfel ihres Ruhmes erstiegen“, schrieb damals ein Theaterkritiker. Am Lessing-Theater in Berlin verpflichtete sie schließlich der berühmte Dichter Rainer Maria Rilke für die Hauptrolle in seinem Stück „Die weiße Fürstin“.

Mit nur 31 Jahren endete ihr Leben

Doch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Villacherin zusehends. Rilke hielt damals in seinem Tagebuch fest: „Sie kam vom Urlaub gleich ins Hospital zurück, wissend von dem Sterbenmüssen …“. Am 21. Jänner 1903 starb Vilma Illing im Alter von nur 31 Jahren. Auch die Historikerin Alexandra Schmidt widmete der Schauspielerin in ihrem Buch „Drautöchter“ einen eigenen Beitrag.

Grünes Eck in Neulandskron erinnert an Schauspielerin

Mehr als 120 Jahre nach ihrem Tod setzt ihr die Stadt Villach nun ein Zeichen der Erinnerung: Das Grüne Eck an der Kreuzung St. Leonharder Straße und Landskroner Straße trägt fortan den Namen Vilma-Illing-Eck. „Villach hat in seiner Geschichte viele beeindruckende Frauen hervorgebracht. Mit der Benennung unserer Grünen Ecken wollen wir ihnen einen sichtbaren Platz in unserer Stadt geben“, erklärt Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Bereits mehrere Grüne Ecken im Stadtgebiet wurden im Rahmen dieser Initiative nach verdienten Villacherinnen benannt.