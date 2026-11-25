Gleich doppelten Grund zum Feiern hat die Volkstanzgruppe Villach im kommenden Jänner. Neben ihrem 60-jährigen Bestehen steht auch der mittlerweile 52. Villacher Trachtenball auf dem Programm.

Seit sechs Jahrzehnten hält die Volkstanzgruppe Villach heimisches Brauchtum und traditionelle Tänze lebendig. Dieses besondere Jubiläum soll am 9. Jänner 2027 im Volkshaus Landskron gebührend gefeiert werden. Den Auftakt bildet von 19 bis 20 Uhr die Jubiläumsfeier anlässlich des 60-jährigen Bestehens. Direkt im Anschluss geht mit dem 52. Villacher Trachtenball eine der traditionsreichsten Veranstaltungen der Draustadt in die nächste Runde.

Ehemalige Mitglieder eröffnen den Trachtenball

Ein besonderes Highlight haben sich die Organisatoren für die feierliche Balleröffnung einfallen lassen: Diese wird heuer von ehemaligen Mitgliedern der Volkstanzgruppe Villach gestaltet. Auch die Landjugend Treffen sowie die Volkstanzgruppe der Landjugend Engerwitzdorf-Gallneukirchen bereichern das Programm mit ihren Auftritten. Für die musikalische Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden sorgen „Die Oberkrainer aus Begunje“.

Kärntner Schmankerln und Tanzvergnügen

Auch kulinarisch kommen die Ballbesucher auf ihre Kosten. Neben Kärntner Schmankerln aus der Ballküche warten feine Happen vom „Jaus’n Eck“ und süße Köstlichkeiten auf die Gäste. Karten für den Festabend sind bei allen Mitgliedern der Volkstanzgruppe Villach erhältlich.