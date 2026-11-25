Wer derzeit zur Gerlitzen schaut, sieht dort einen Polizeihubschrauber kreisen. Auch ein 5 Minuten Leser hat diesen wahrgenommen und schreibt: „Auch Rauch ist leicht zu sehen.“

Polizeihubschrauber im Einsatz

Ein Polizeipressesprecher bestätigt auf Anfrage von 5 Minuten, dass es aktuell im Bereich der Gerlitzen zu einem Einsatz kommt. „Es wurde Rauch wahrgenommen, deswegen ist der Polizeihubschrauber vor Ort.“ Die Beamten untersuchen den Ort, um herauszufinden, was los ist. Aktuell ist noch nichts Näheres bekannt,Feuerwehr soll noch keine im Einsatz sein.