Stimmungsvoller Treffpunkt der Kärntner Gastronomie: Der Klub der Köche Kärnten lud am Montag zur jährlichen Weihnachtsfeier in das Casino Velden ein. Rund 190 Gäste folgten dieser Einladung.

Im Zentrum des Programms stand die Vergabe des Innovationspreises der Familie Rainer von der Südrast. Gastronom Martin Rainer, seine Ehefrau Maria Rainer sowie Geschäftsführerin Birgit Winding übergaben die begehrte Auszeichnung an Johannes Warmuth. Geehrt werden damit Personen, die den Berufsstand durch Innovationsgeist, außergewöhnliches Engagement und Leidenschaft bereichern.

Weihnachtstombola fördert Nachwuchsköche

Durch das Programm führte Moderator Fritz Krainer, für die musikalische Begleitung sorgte die Mood Music Crew. Das Küchenteam und das Servicepersonal des Casino Velden übernahmen die Verpflegung der Anwesenden. Ergänzt wurde der Ablauf durch eine Weihnachtstombola. Ein wesentlicher Teil der Tombola-Einnahmen kommt Projekten für den gastronomischen Nachwuchs zugute. Dazu zählen Initiativen wie die Kärntner Miniköche und das Duell der Jungköche. Präsident Richard Hessl zeigte sich erfreut über den großen Zuspruch und bedankte sich bei den zahlreichen Sponsoren, Partnern und Mitwirkenden, die sowohl diesen besonderen Abend als auch die nachhaltige Nachwuchsförderung ermöglichen.

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