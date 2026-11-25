Krampus-Ansturm in Villach: Über 500 Gruppen wollten beim Lauf dabei sein
Mehr als 500 Gruppen wollten am 27. November durch Villach ziehen, doch nur 50 schafften es auf die Teilnehmerliste. Neben dem schaurigen Spektakel wartet heuer eine Premiere: Erstmals wird das „KRAMPUS“-Magazin präsentiert.
Wenn am Freitag, dem 27. November, ab 18.30 Uhr wieder schaurig-schöne Gestalten durch die Villacher Innenstadt ziehen, wartet heuer ein ganz besonderes Highlight auf alle Brauchtumsfans: Reinhard Wastl präsentiert direkt beim Villacher Krampuslauf zum ersten Mal sein eigenes „KRAMPUS“-Magazin. Damit krönt der Chefredakteur und Organisator ein ganz persönliches Jubiläum: Wastl ist mit dem einst noch Villacher Perchtenlauf, bereits seit 1996 eng verwurzelt und feiert heuer somit sein 30-jähriges Brauchtumsjubiläum.
Vom Krampus-Läufer zum Magazin-Chefredakteur
Angefangen hat für Reinhard Wastl im Jahr 1996 alles selbst unter der Maske als engagierter Krampus. Seit 2011 organisiert er den Villacher Krampuslauf im Auftrag des Stadtmarketings Villach und machte ihn zu einem der größten Umzüge Österreichs. Nun bringt er seine Leidenschaft erstmals auch gedruckt heraus: Das neue „KRAMPUS“-Magazin erscheint ab sofort jährlich sowie österreichweit und wird direkt beim Villacher Krampuslauf erstmals präsentiert. Im Magazin findet sich auch ein schöner Bericht mit dem Gründer des Villacher Krampuslaufes, damals noch Perchtenlauf, Gerold Rosenstein, der den Lauf von 1989 bis 2009 organisiert hat.
Über 500 Anfragen: 50 Gruppen ziehen durch Villach
Alleine für den heurigen Lauf gingen bei Organisator Reinhard Wastl über 500 Anfragen von Gruppen ein. Unter dem Motto „Brauchtum verbindet“ ziehen am 27. November schließlich 50 ausgewählte Gruppen, darunter auch vier Kindergruppen, durch die Stadt. Die Teilnehmer reisen heuer aus Kärnten, Salzburg, Südtirol, der Steiermark, Niederösterreich, Tirol und dem Burgenland an.
Die Krampus- und Perchten-Highlights 2026 im Überblick:
Wo in deiner Nähe die Glocken läuten und das Brauchtum gefeiert wird, siehst du in der großen Terminübersicht, präsentiert in exklusiver Kooperation mit dem Krampus Magazin.
Freitag, 27. November 2026
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Kärnten: Klagenfurt-Hörtendorf – Kinderprogramm „Lerne deinen Krampus kennen“ (13 Uhr), Lauf (18 Uhr) & Kränzchen (21 Uhr) beim Castellino
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Kärnten: Rothenthurn – Perchtenlauf der Bergteufel Rothenthurn (17.30 Uhr)
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Kärnten: Villach – Großer Villacher Krampuslauf mit über 50 Gruppen & Magazin-Präsentation (Innenstadt, 18.30 Uhr)
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Salzburg: Niedernsill – 1. Kinder-Krampusrummel der Schnupfer- & Perchtengruppe Niedernsill (16 Uhr)
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Salzburg: Seekirchen am Wallersee – 1. Krampuslauf der See Teifin mit Nikolaus & Kuschelkrampus (Strandbad, 18 Uhr)
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Salzburg: Maria Alm – Krampuslauf Schluckspecht der Sausteiga Toifi (19 Uhr)
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Steiermark: St. Johann am Tauern – Krampuslauf der Steirischen Saubartl mit 15 Gruppen, Trau-Dich-Zone & Party (Kirchenparkplatz, 18 Uhr)
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Steiermark: Arnfels – 3. Krampuslauf der Woldrondteifl mit über 20 Gruppen & Kinderzone (Kirchplatz, 18.30 Uhr)
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Steiermark: Kainbach bei Graz – 1. Benefiz-Krampuslauf (19 Uhr)
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Tirol: Stans – 9. Stana Krampuslauf mit 12 Gruppen & DJ Instyle (nahe Bahnhof, 18 Uhr)
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Tirol: Tumpen – 10 Jahre Tumpner Krampusse mit Shows (Gewerbegebiet, 18.30 Uhr)
Samstag, 28. November 2026
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Kärnten: St. Martin am Techelsberg – Traditioneller Nikolaus- & Krampusumzug (Parkplatz Gasthof Ulbing, 16.30 Uhr)
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Salzburg: Hallein – Krampuslauf der Rifer Acheteifen (18.30 Uhr)
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Steiermark: Leoben – 5. Krampuslauf im Stadtteil Seegraben (18 Uhr)
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Niederösterreich: Hollenstein an der Ybbs – 11. Krampus- und Perchtenlauf der Opponitzer Hammerteufl´n & Party im Zeughaus (Einlass 17 Uhr, Lauf 18 Uhr)
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Oberösterreich: Bad Ischl – Ischler Krampusspektakel mit acht Shows & Aftershow-Party (18 Uhr)
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Oberösterreich: Kematen an der Krems – Nacht der Rauhteufel im Ortszentrum (18.30 Uhr)
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Tirol: Völs bei Innsbruck – Krampus schauen (15.30 Uhr)
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Tirol: Maurach am Achensee – Krampusrummel der Mauracher Seeteufel mit Festzelt (Parkplatz Rofan Seilbahn, 17 Uhr)
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Tirol: Arzl bei Innsbruck – Teufels-Stammtisch mit DJ Instyle (Vereinsheim, 17.30 Uhr)
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Tirol: Polling in Tirol – Tuiflshow mit Nikolauseinzug (18 Uhr)
Sonntag, 29. November 2026
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Kärnten: Moosburg in Kärnten – Krampuslauf (14 Uhr)
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Kärnten: Klagenfurt-Annabichl – Krampuslauf der FSP (Start beim Hofer, 15 Uhr)
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Kärnten: Velden am Wörthersee – Krampuslauf entlang der Adventpromenade vom Monkey Circus bis Schlosshotel (16 Uhr)
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Steiermark: Lödersdorf – Krampuslauf (17 Uhr)
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Steiermark: Altirdning – Traditionelles Krampusspiel (Alte Schmied’n, 18 Uhr)
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Tirol: Innsbruck – 1. Tuiflschaugn am DEZ-Parkplatz Ost (16 Uhr)
Dezember 2026
Dienstag, 1. Dezember 2026
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Salzburg: Mühlbach im Pinzgau – Krampusrummel (17 Uhr)
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Steiermark: Leoben-Göss – Kinderfreundliches Krampustreiben mit gratis Nikolosackerln (FF Leoben-Göss, 17.30 Uhr)
Donnerstag, 3. Dezember 2026
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Salzburg: Flachau – 3. Krampuslauf Scenarios Pass Pongau (19 Uhr)
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Tirol: Fieberbrunn – Traditioneller Krampuslauf im Ortszentrum (17 Uhr)
Freitag, 4. Dezember 2026
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Steiermark: Kraubath an der Mur – 3. Kraubather Krampuskränzchen mit 15 Gruppen im Freilauf & Nikolo (Auweg 7, 18.30 Uhr)
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Steiermark: Weinitzen – Krampuskränzchen (18.30 Uhr)
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Steiermark: Mühldorf bei Feldbach – Krampuslauf mit rutenfreier Kinderzone (Parkplatz Disco YOYO, 19 Uhr)
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Oberösterreich: Mettmach / Großweiffendorf – Nikolausauffahrt mit Glühweinstand (18 Uhr)
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Tirol: Zirl – Heimshow der Zirler Krampeler (17 Uhr)
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Tirol: Schattwald – 2. Schattwalder Krampuslauf mit Aftershow-Party (18 Uhr)
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Tirol: Erpfendorf – Traditioneller Toifelauf & Party im beheizten Zelt (18 Uhr)
Samstag, 5. Dezember 2026
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Kärnten: Feldkirchen in Kärnten – Traditioneller Krampuslauf (17 Uhr)
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Kärnten: Radenthein – Krampuslauf zum 45-jährigen Jubiläum mit Nikolaus & Aftershowparty (Raikaplatz, 17 Uhr)
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Kärnten: Bad St. Leonhard – Krampuslauf (18.30 Uhr)
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Steiermark: Rettenegg – Krampuslauf der Rettenegger Fösnteifl (18 Uhr)
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Steiermark: Leutschach an der Weinstraße – Familienfreundlicher Perchtenlauf (18 Uhr)
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Niederösterreich: Böheimkirchen – 2. Krampuslauf (Ausschank ab 17 Uhr, Beginn 18 Uhr)
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Niederösterreich: Neustift-Innermanzing – Krampuslauf mit sieben Gruppen & Party im Café Mancini (Gemeindeplatz, 18 Uhr)
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Niederösterreich: Enzersdorf an der Fischa – Krampuslauf (20 Uhr)
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Oberösterreich: Steyregg – Perchtenlauf der Luft Teufeln (18 Uhr)
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Tirol: Buch in Tirol – 19. Buacha Krampuslauf mit Festzelt (Sportplatz St. Margarethen, 18.30 Uhr)
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Vorarlberg: Schlins – Jagdberger Krampus Treiben mit Heimlauf & Aftershowparty (17 Uhr)
Sonntag, 6. Dezember 2026
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Kärnten: Pischeldorf – 1. Pischeldorfer Kessellauf (15 Uhr)
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Salzburg: St. Johann im Pongau – Großer traditioneller Krampuslauf mit rund 50 Passen (Obermarkt, 19 Uhr)
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Niederösterreich: Mauer bei Amstetten – 34. Krampuslauf des Club89 (16 Uhr)
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Niederösterreich: Zwölfaxing – Alljährlicher Krampuslauf (Hauptplatz, 17 Uhr)
Montag, 7. Dezember 2026
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Kärnten: Obermillstatt – Krampuslauf der Perchtengruppe Obermillstatt (18 Uhr)
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Wien: Wien-Donaufeld – Traditioneller Krampuslauf von Günther Meckl (17 Uhr)
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Steiermark: St. Michael in der Obersteiermark – 1. Michöla Krampuslauf (17.30 Uhr)
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Salzburg: Mattsee – Krampus- und Perchtenlauf der Schlossberg Teifen Mattsee (18 Uhr)
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Salzburg: Bürmoos – Großer Heimlauf mit rund 40 Pässen und 500 Krampussen (Ortszentrum, Stände ab 17.30 Uhr, Lauf 19 Uhr)
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Niederösterreich: Heiligenkreuz im Wienerwald – 1. Krampuslauf (17.30 Uhr)
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Niederösterreich: Wilhelmsburg an der Traisen – 2. kinderfreundlicher Krampuslauf (18 Uhr)
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Niederösterreich: Ladendorf – Krampuslauf des SC Ladendorf (19 Uhr)
Dienstag, 8. Dezember 2026
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Oberösterreich: Schärding am Inn – 27. Schärdinger Krampuslauf mit 31 Gastgruppen & Nikolaus (18 Uhr)
Freitag, 11. Dezember 2026
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Kärnten: Klagenfurt – 3. Krampuskränzchen der RSK mit Gastgruppen (Café Meran, St.-Peter-Straße 45, 19 Uhr)
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Oberösterreich: St. Konrad – Krampuskränzchen der Viechtwanger Tramboch Teufeln (17.30 Uhr)
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Oberösterreich: Braunau am Inn – Herzog Krampuslauf mit rund 300 Krampussen ohne Freilauf & Afterparty (Industriezeile 24, 19 Uhr)
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Niederösterreich: Bruck an der Leitha – Krampuslauf des Krampusvereins Fischamend (18 Uhr)
Samstag, 12. Dezember 2026
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Kärnten: Ossiach – 6. Ossiacher Höllennacht beim Gemeindeamt (18 Uhr)
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Kärnten: St. Michael ob Bleiburg – Krampuslauf mit über 25 Gastgruppen & Aftershowparty (18.30 Uhr)
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Steiermark: Klöch – 3. Klöcher Krampuslauf mit 20 Gruppen & Musik der Pagger Buam (17 Uhr)
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Steiermark: Fohnsdorf – 5. Fohnsdorfer Krampuslauf (18 Uhr)
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Oberösterreich: Uttendorf – 1. Krampuskränzchen mit Kinderzone (Zoll-Express-Gelände, Beginn 16 Uhr, Lauf 18 Uhr)
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Oberösterreich: Rohrbach-Berg – Höllenspektakel der Böhmerwoid Teifön (Stadtplatz, 18 Uhr)
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Niederösterreich: Fischamend – Alljährlicher Heimauftritt des Krampusvereins Fischamend (18 Uhr)
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Niederösterreich: Haag – Perchtenlauf der Haager Schlossteufel (18.30 Uhr)
Samstag, 19. Dezember 2026
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Niederösterreich: Böheimkirchen – Fest der Wintersonnenwende (Kulinarik ab 15 Uhr, Beginn 17 Uhr)
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Oberösterreich: Reichersberg – 2. Reichersberger Krampuslauf (Hofmark, 16 Uhr)
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Oberösterreich: Mönchdorf – Perchtenlauf der Klamer Schluchtn Teifln (18 Uhr)
Samstag, 26. Dezember 2026 (Stefanitag)
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Kärnten: Kremschitz – Rauhnachtslauf (18 Uhr)
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Niederösterreich: Schwechat – Abschlusslauf des Krampusvereins Fischamend (Hauptplatz, 18 Uhr)
Sonntag, 27. Dezember 2026
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Steiermark: Neumarkt in der Steiermark – Rauhnachtslauf mit rund zwölf Gruppen (18 Uhr)
Mittwoch, 30. Dezember 2026
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Kärnten: Hochrindl – Rauhnachtstreiben der Ruinenteufel Albeck (19 Uhr)
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Niederösterreich: Wieselburg – 1. Rauhnachtslauf auf dem Messe- und Volksfestgelände (18.30 Uhr)
Jänner 2027
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Samstag, 2. Jänner 2027: Weissensee (Kärnten) – 29. Rauhnachtslauf zum 30-jährigen Jubiläum der Seeperchten Weissensee (Veranstaltungsgelände Bergbahn, 19.30 Uhr)
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Dienstag, 5. Jänner 2027: Laimbach am Ostrong (Niederösterreich) – 3. Rauhnachtslauf der Ostronger Bergteifen mit sechs Gastgruppen und rund 120 Masken (17 Uhr)
Ausblick Herbst/Winter 2027
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Samstag, 30. & Sonntag, 31. Oktober 2027: Jenbach (Tirol) – Maskenausstellung der Luzifers Diener Jenbach mit Larven, Fellen und Gewändern (ab Sa. 10 Uhr bis So. 15 Uhr)
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Samstag, 11. Dezember 2027: Jedenspeigen (Niederösterreich) – Krampuslauf der Jedenspeigner Schlossgrom Teifln im Weinviertel (18 Uhr)
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