Bei der Jahreshauptversammlung des Schrebergartenvereins 4032 im Volkshaus Perau wählten die Mitglieder am 21. November 2026 einen neuen Vorstand.

Der Schrebergartenverein 4032 zählt insgesamt 390 Mitglieder und startet mit einem neu gewählten Vorstand in die nächste Periode.

Der Schrebergartenverein 4032 zählt insgesamt 390 Mitglieder und startet mit einem neu gewählten Vorstand in die nächste Periode.

Bei der Jahreshauptversammlung des Schrebergartenvereins 4032 im Volkshaus Perau wählten die Mitglieder am 21. November 2026 ein neues Führungsteam. Neuer Obmann der insgesamt 390 Mitglieder zählenden Gemeinschaft ist ab sofort Armin Kopeinig, unterstützt wird er von seinem Stellvertreter Yannik Gabriel.

Das neue Führungsteam im Amt

Neben der Vereinsspitze wurden im Rahmen der Versammlung auch alle weiteren zentralen Funktionen im Vorstand neu besetzt. Künftig übernimmt Roman Janetzke die Aufgabe des Schriftführers, während Andrea Fankhauser als Kassierin fungiert. Komplettiert wird der sechsköpfige Vorstand durch die beiden Sektionsleiter Dean Mandic für den Bereich Auen/Ossiacherzeile sowie Andreas Krierer für die Sektion Lind.

Gemeinschaft und Interessen im Fokus

Mit der Wahl beginnt für den Verein, der dem Verband der ÖBB-Landwirtschaft angehört, eine neue Funktionsperiode. Das neu formierte Team hat sich zum Ziel gesetzt, den Zusammenhalt unter den 390 Mitgliedern weiter zu festigen und die Anliegen der Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer aktiv zu vertreten. Gleichzeitig soll die bisherige positive Entwicklung des Schrebergartenvereins 4032 nahtlos fortgeführt werden. Nach der Versammlung blickt die Gemeinschaft nun optimistisch in die kommende Vereinsperiode.