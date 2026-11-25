Um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, lädt Bürgermeister Günther Albel am 3. Dezember zu einem Stadtteilspaziergang in Völkendorf ein. Gemeinsam mit Polizei und Magistrat werden dort sämtliche Anliegen besprochen.

Nach Rundgängen in der Innenstadt, Perau, St. Martin und Landskron setzt die Stadt Villach die Reihe „Wir gehen sicher“ in Völkendorf fort. Am Donnerstag, dem 3. Dezember, startet der rund 75-minütige Spaziergang um 18 Uhr direkt beim Volkshaus. Begleitet wird Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) von Vertretern von Magistrat und Polizei, um vor Ort Detailfragen zu klären und Verbesserungen zu besprechen.

Anliegen der Bürger

„Villach ist eine sichere Stadt. Trotzdem können wir Dinge verbessern. Beim gemeinsamen Rundgang suchen wir nach Lösungen“, betont Albel. Dass die Anliegen der Bürger ernst genommen werden, zeigten die bisherigen Termine: Auf Wünsche nach besserer Beleuchtung reagierte die Stadt bereits mit neuen Lichtquellen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung unter villach.at/sichergehen gebeten.