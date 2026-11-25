Ein Brand am Ossiachberg im Bezirk Villach-Land hielt am Mittwoch die Einsatzkräfte in Atem. Inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden.

Aufgrund einer Rauchentwicklung am Ossiachberg im Bezirk Villach-Land stieg am Mittwoch ein Polizeihubschrauber für einen Sichtungsflug auf – 5 Minuten berichtete. Die Ursache konnte schließlich in einem sehr steilen und unwegsamen Waldstück lokalisiert werden. Aufgrund dessen stiegen etwa 25 Feuerwehrleute zum Brandherd ab.

Vermutlich Blitzschlag

Ein etwa 50 Zentimeter tiefes Loch musste gegraben werden, um diesen überhaupt freizulegen. Anschließend wurden die Glutnester abgelöscht. Um 18.15 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Bis dahin standen etwa 70 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Treffen, Sattendorf und Winklern-Einöde im Einsatz. Die Polizei nimmt an, dass ein Blitzschlag das Feuer verursacht hat.