Der EC VSV musste sich am Mittwoch im Shootout geschlagen geben. Im Auswärtsspiel gegen den Milano HC zog die Mannschaft den Kürzeren.

In der ICE Hockey League traf der EC iDM Wärmepumpen VSV am Mittwoch, dem 25. November 2026, auf den Milano HC. Die Partie in der Fiera Ice Arena in Rho bei Mailand begann um 19.45 Uhr. Im ersten Abschnitt brachten die Gastgeber die Scheibe durch Chad Pietroniro zum 1:0 über die Linie. Im Mitteldrittel gelang den Villachern die Antwort: Alex Wall sorgte für den Ausgleich, doch Giordano Finoro traf in der 30. Minute zum 2:1 für Mailand.

Verlängerung in Italien

Kurz vor der zweiten Sirene erzielte Paolo Wieltschnig dann erneut den Gleichstand. Da der Schlussabschnitt ohne Treffer blieb, wechselte das Match nach der regulären Spielzeit in die Overtime und in weiterer Folge ins Shootout. Dort holten sich die Italiener, dank des Treffers von Mikael Frycklund den Sieg.