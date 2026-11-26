Der erste Schnee bis in tiefere Lagen bescherte Pendlern am Donnerstagmorgen etwas Wartezeit. Auf der Tauernautobahn kam es zu einem Unfall mit einem LKW.

Heute kam es in den frühen Morgenstunden zu einem LKW-Unfall im Bereich des Kroislerwandtunnel auf der A10.

Heute kam es in den frühen Morgenstunden zu einem LKW-Unfall im Bereich des Kroislerwandtunnel auf der A10.

Winterliche Straßenverhältnisse bis in zahlreiche Täler haben am Donnerstag in den frühen Morgenstunden den Frühverkehr ausgebremst. Betroffen war die Tauernautobahn (A10), wo der Kroislerwandtunnel in Richtung Salzburg für den Verkehr vorübergehend gesperrt werden musste. Auslöser für die Sperre war ein LKW, der unmittelbar nach der Tunnelausfahrt auf der schneebedeckten Fahrbahn verunfallte.

Mehrere Schwerfahrzeuge saßen fest

Doch damit nicht genug: Wie der ORF berichtet, sorgten die winterlichen Bedingungen im Anschluss dafür, dass auch noch weitere Lastwagen auf der Strecke hängenblieben. Rund um den Bereich bildete sich rasch ein Rückstau.

Sperre mittlerweile wieder aufgehoben

Während der Aufräumarbeiten wurden Autofahrer über die Drautal Straße (B100) umgeleitet. Laut Informationen des ORF konnte die Blockade schließlich gegen sechs Uhr wieder aufgehoben werden, sodass der Verkehr auf der A10 wieder fließen konnte.