Zum LKW-Unfall im Bezirk Villach-Land gibt die Polizei mittlerweile genauere Details bekannt. Ein Mann wurde verletzt.

Bei einem LKW-Unfall heute Nacht auf der Tauernautobahn (A10) wurde ein Mann verletzt.

Bei einem LKW-Unfall heute Nacht auf der Tauernautobahn (A10) wurde ein Mann verletzt.

Auf der schneebedeckten Tauernautobahn (A10) kam es in der Nacht auf Donnerstag wie berichtet zu einem LKW-Unfall. Ein 49-jähriger Lenker prallte mit seinem Sattelzug gegen einen Aufpralldämpfer – die Strecke Richtung Spittal an der Drau war über drei Stunden lang blockiert.

Kontrolle auf schneebedeckter Fahrbahn verloren

Kurz nach zwei Uhr früh war ein 49-jähriger syrischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Wien am Donnerstag, dem 26. November, auf der Tauernautobahn A10 von Villach in Richtung Spittal an der Drau unterwegs. Auf Höhe der Gemeinde Feistritz an der Drau geriet sein Sattelzug auf der schneebedeckten Fahrbahn aus bisher unbekannter Ursache außer Kontrolle und prallte gegen einen Aufpralldämpfer.

49-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Aufprall zog sich der Fahrer Verletzungen zu, heißt es vonseiten der Autobahnpolizei Spittal an der Drau. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst Villach den Mann zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Villach.

Bereich auf der A10 über drei Stunden lang gesperrt

Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A10 in Fahrtrichtung Spittal an der Drau von 2.34 Uhr bis 5.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Im nächtlichen Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Feistritz an der Drau und Töplitsch mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 30 Kräften sowie der Streckendienst der ASFINAG.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 08:11 Uhr aktualisiert