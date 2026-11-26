Die Zwischenfälle durch das Schneechaos häufen sich: Ein Sattelzug geriet heute auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und stellte sich quer über alle Spuren.

Gegen 7.50 Uhr war ein 55-jähriger LKW-Lenker aus der Slowakei am heutigen Donnerstag, dem 26. November, mit seinem Sattelzug auf der A2 Südautobahn aus Richtung Italien kommend in Richtung Klagenfurt unterwegs. Auf Höhe der Gemeinde Velden verlor der Mann auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern.

Gesamte Fahrbahn blockiert

Der Sattelzug krachte gegen die Mittelbetonleitwand und kam anschließend quer über sämtliche Fahrstreifen zum Stillstand. Dadurch war der gesamte Verkehr in Fahrtrichtung Klagenfurt komplett blockiert. Der 55-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert, so die Polizei. Für die Dauer der Einsatz- und Aufräumarbeiten musste die A2 in diesem Abschnitt gesperrt werden. Ab 8.40 Uhr konnte der Verkehr schließlich wieder einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.