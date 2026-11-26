Die finanzielle Not des VSV beschäftigt seit Wochen nicht nur die Fans, sondern auch die Kärntner Politik. Für Diskussionen sorgt mittlerweile insbesondere die finanzielle Unterstützung seitens des Landes Kärnten in Höhe von insgesamt 250.000 Euro, die über die Stadt Villach an den VSV weitergeleitet werden soll. Sowohl die FPÖ als auch das Team Kärnten haben diesbezüglich bereits Landtagsanfragen angekündigt und fordern Transparenz bei der Vergabe der Fördermittel. Nun nimmt Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) in einem Video in den sozialen Medien dazu Stellung. „Jetzt gibt es Verwirrung und den Vorwurf der Intransparenz rund um eine Förderung. Da möchte ich kurz aufklären“, erklärt er.

Albel stellt klar: „Kein weiteres Steuergeld aus Villach“

Zunächst betont der Bürgermeister, dass die Stadt Villach selbst keine zusätzlichen finanziellen Mittel für den angeschlagenen Eishockeyclub zur Verfügung stellt. „Als Stadt Villach haben wir gesagt: Kein weiteres Steuergeld aus Villach. Warum? Weil wir bereits 300.000 Euro jedes Jahr in die tolle Nachwuchsarbeit investieren“, erklärt Albel. Dem VSV sei es allerdings gelungen, eine finanzielle Unterstützung seitens des Landes Kärnten in Höhe von zweimal 125.000 Euro zu erhalten. Aus rechtlichen Gründen werde das Geld über die Stadt Villach an den VSV weitergeleitet. „Es ist also kein Stadtgeld, aber wir geben es selbstverständlich weiter. Es sollte doch in unser aller Interesse sein, dass der VSV wieder auf die Beine kommt.“

Dafür sollen die 250.000 Euro verwendet werden

Für Fragen sorgte zuletzt auch der Umstand, dass die Sonderförderung nicht aus dem Sportreferat von Landeshauptmann Daniel Fellner, sondern aus dem Gemeindereferat von Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger stammt, wie die Kleine Zeitung berichtete. Dabei ist die Förderung ausdrücklich für den Verein und nicht für die insolvente Betriebsgesellschaft EC VSV GmbH vorgesehen. Albel betont in seiner Videobotschaft nun, dass die Verwendung der Fördermittel vertraglich geregelt sei. „Die korrekte Verwendung des Geldes ist in einer Vereinbarung niedergeschrieben. Vereinfacht gesagt geht’s um die bestmögliche Heranführung junger Talente an die Kampfmannschaft.“

Auch Albel fordert Antworten

Wie die Reaktionen zahlreicher VSV-Fans auf die jüngste Spendenkampagne gezeigt haben, wünschen sich viele Anhänger neben der Rettung ihres Herzensvereins vor allem eine transparente Aufarbeitung der vergangenen Jahre. Auch Albel sieht die neue VSV-Führung hier in der Pflicht. „Wie konnten so viele Schulden entstehen? Wer trägt hier die Verantwortung?“, fragt der Bürgermeister. Sowohl für die Stadt Villach als auch für die Tausenden Fans sei eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge wichtig. „Ich bin mir sicher, dass wir dazu von der neuen Geschäftsführung bald transparente Informationen erhalten.“

Bürgermeister macht auf VSV-Spendenaktion aufmerksam

Abschließend nutzt Albel seine Videobotschaft auch dazu, auf die aktuelle Unterstützungskampagne des VSV aufmerksam zu machen. Wie berichtet, wollen die Verantwortlichen mit einer Spendenaktion, einer Onlineauktion und einem großen „Fest der Helfer“ bis zum 22. Dezember insgesamt 160.000 Euro aufbringen, um einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung des laufenden Spielbetriebs zu leisten. VSV-Geschäftsführer Oliver Bergauer hatte bei der Vorstellung der Kampagne ausdrücklich versichert, dass die Spendengelder nicht zur Begleichung alter Schulden verwendet werden. Wer den VSV unterstützen möchte, kann dies unter hilf.ecvsv.at tun.

VSV kämpft mit Schulden in Millionenhöhe

Wie berichtet, brachte die EC VSV GmbH am 9. November 2026 beim Landesgericht Klagenfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung ein. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 2,8 Millionen Euro. Zudem entstand eine akute Liquiditätslücke von rund 1,2 Millionen Euro. Der für die Nachwuchsarbeit zuständige Verein ist von der Insolvenz der Betriebsgesellschaft nicht betroffen. Wie mehrere Medien berichte, prüft die Staatsanwaltschaft Klagenfurt derzeit eine Anzeige in Bezug auf die finanziellen Vorgänge beim VSV. Ermittlungen wurden jedoch bislang keine eingeleitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 13:05 Uhr aktualisiert