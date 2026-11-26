Wechsel am Faaker See: Mit Jänner 2027 übernehmen Claudia und Ali Rafati das beliebte „Yarra Café“ in Drobollach. Das Ehepaar war dort bislang selbst zu Gast – und will am Konzept festhalten.

Im „Yarra Café“ in Drobollach am Faaker See steht zum Jahreswechsel eine Veränderung an. Nachdem Dagmar Unterweger und ihre Ehefrau Jayde Hollingworth das Lokal erst im August 2024 eröffnet hatten, geben sie den Betrieb mit Jänner 2027 wieder ab. Der Grund dafür seien jedoch keine fehlenden Gäste, sondern dass das Café mehr Zeit in Anspruch nimmt, während Unterweger privat stärker gefordert sei.

Stammgäste wagen Schritt in die Selbständigkeit

Die Suche nach geeigneten Nachfolgern dauerte nicht lange, denn die künftigen Chefs waren bislang selbst regelmäßig im Lokal zu Gast: Claudia und Ali Rafati übernehmen ab dem neuen Jahr das Ruder, heißt es in der „Kleinen Zeitung“. Für Claudia Rafati erfüllt sich damit nach 26 Jahren im Angestelltenverhältnis der Wunsch nach einer neuen beruflichen Aufgabe. Ihr Mann Ali Rafati blickt auf über zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung zurück. Der gebürtige Iraner leitete ab 2016 mehrere Jahre die Gastronomie sowie Organisation im Villacher Kulturhofkeller und führt seit 2019 die Bar der Klagenfurter Kammerlichtspiele, wo er seit 2023 auch als Obmann-Stellvertreter für Buchungen und Ticketverkauf zuständig ist – eine Tätigkeit, die er in gastronomischer und kaufmännischer Funktion weiterhin ausüben wird.

Bewährtes Konzept soll erhalten bleiben

Das Konzept, der Name des Lokals und auch die Öffnung als Ganzjahresbetrieb für Urlauber im Sommer sowie Einheimische, Spaziergänger und Hotelgäste im Winter bleiben bestehen, heißt es abschließend.