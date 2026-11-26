„Es ist nach wie vor alles in der Luft.“ Nach Schließungsgerüchten spricht Gig-Club-Betreiber René Finelli mit 5 Minuten über die ungewisse Zukunft der bekannten Veldener Partylocation.

„Wir sind sehr bemüht, dass wir eine Einigung zustandebringen“, betont Gig-Club-Betreiber René Finelli am Donnerstag im Gespräch mit 5 Minuten. Seit einigen Tagen sorgt die Zukunft der bekannten Veldener Partylocation für Diskussionen. Grund dafür sind Umbaupläne der Casinos Austria, die Auswirkungen auf den Gig Club haben könnten.

Bereits im September kam ein Schreiben der Casinos Austria

Konkret geht das Gerücht um, dass die Casinos Austria die bislang vom Gig Club genutzten Räumlichkeiten künftig selbst verwenden wollen. Für Finelli und seinen Geschäftspartner Christian Aigner ist das Thema nicht neu. Bereits im September seien sie schriftlich von den Casinos Austria informiert worden, verrät Finelli gegenüber 5 Minuten. Mittlerweile befinden sich die Verhandlungen in einer entscheidenden Phase. „Es ist nach wie vor alles in der Luft, im Grunde ist alles offen. Die Gespräche sind aber schon im Finale“, schildert der Gastronom. Mit einem Ergebnis rechnen die Betreiber bereits in den kommenden Tagen. Sollte eine Einigung erzielt werden, werde es laut Finelli voraussichtlich eine gemeinsame Stellungnahme geben.

Gig-Club-Betreiber bestehen auf ihren vertraglichen Rechten

Dass die Casinos Austria einen größeren Umbau am Standort Velden planen, bestätigen die Betreiber auch in einem schriftlichen Statement gegenüber 5 Minuten. Welche Konsequenzen sich daraus für den Gig Club ergeben, stehe allerdings noch nicht fest. „Aussagen über ein feststehendes Aus des Clubs zum Jahresende sind zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation“, stellen sie klar. Gleichzeitig lassen die Betreiber keinen Zweifel daran, dass sie ihre Interessen wahren wollen: „Wir haben einen bestehenden Vertrag, auf dessen Einhaltung wir bestehen. Unsere vertraglichen Rechte werden wir nötigenfalls auch durchsetzen.“

Was steckt hinter den Plänen der Casinos Austria?

Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung sollen im kommenden Jahr rund drei Millionen Euro in die Modernisierung des Casinos Velden investiert werden. In diesem Zusammenhang wolle das Unternehmen auch die derzeit vom Gig Club genutzten Flächen in den eigenen Betrieb integrieren. Die Kleine Zeitung berichtete zudem von einer bereits erfolgten Kündigung des Pachtvertrages. Auf Nachfrage von 5 Minuten äußert sich Casino-Velden-Direktorin Marion Roseneder dazu allerdings zurückhaltend: „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu einzelnen Vertragsverhältnissen nicht äußern. Fakt ist: Wir entwickeln den Standort Velden laufend weiter und prüfen dabei auch, wie bestehende Flächen künftig bestmöglich und im Sinne der langfristigen Entwicklung unseres Betriebes eingesetzt werden können.“

Vorbereitungen für die Partysaison 2027 laufen bereits

Auf der Webseite des Gig-Clubs wurden unterdessen bereits erste Veranstaltungsankündigungen für den kommenden Sommer verlautbart. So wird unter anderem für die Fête Blanche 2027 geworben. Trotz der laufenden Verhandlungen halten die Betreiber an ihren Veranstaltungsplanungen für das kommende Jahr fest. „Hinter diesen Ankündigungen stehen konkrete Veranstaltungspläne“, versichern sie gegenüber 5 Minuten. Ob die Partys weiterhin in den gewohnten Räumlichkeiten stattfinden können, ist allerdings noch offen.