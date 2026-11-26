120 Euro für einen angeblich 17-stündigen Parkaufenthalt: Eine Villacherin traute ihren Augen kaum, als die Zahlungsaufforderung ins Haus flatterte. Ihr Standortverlauf erzählt nämlich eine andere Geschichte.

Nicht schlecht staunte die Villacherin Manuela, als sie eine Zahlungsaufforderung eines Parkplatzbewirtschafters in Höhe von 120 Euro erhielt. Sie soll ihr Fahrzeug vom 16. auf den 17. Oktober 2026 mehr als 17 Stunden lang auf dem Parkplatz beim Action im Badstubenweg in Villach abgestellt haben. Laut der Zahlungsaufforderung sei das Auto am Freitag um 17.36 Uhr auf den Parkplatz gefahren und habe diesen erst am darauffolgenden Samstag um 10.56 Uhr wieder verlassen. Doch die Villacherin schildert im Gespräch mit 5 Minuten einen ganz anderen Ablauf.

Zwei kurze Aufenthalte statt 17 Stunden Parkzeit

Tatsächlich sei die Frau am Freitagnachmittag auf dem besagten Parkplatz gewesen, allerdings nur kurz: „Ich habe an dem Tag dort geparkt und bin dann wieder weggefahren“, schildert sie. Am Samstagvormittag ist dann ihr Lebensgefährte mit demselben Fahrzeug auf den Parkplatz gefahren und hat diesen ebenfalls nach kurzer Zeit wieder verlassen, genauer gesagt um 10.56 Uhr, wie es auch auf der Rechnung der Firma steht. Aber dass das Auto die ganze Nacht über dort gestanden haben soll, kann sich die Villacherin nicht erklären.

Google Maps zeigte: Manuela war daheim

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang ein Screenshot des Google-Maps-Standortverlaufs von Manuela, der der 5-Minuten-Redaktion vorliegt. Ihr Smartphone ist nämlich mit ihrem Auto verbunden. Demnach hatte die Frau den Parkplatz am Freitag wieder verlassen und war bereits um 17.47 Uhr wieder daheim (erwähnenswert ist, dass sich ihr Zuhause ganz in der Nähe des besagten Parkplatzes befindet). Eingefahren sei sie beim Action, ausgefahren hingegen beim Lidl.

Villacherin ärgert sich über Zahlungsaufforderung

Für Manuela war die Zahlungsaufforderung nicht nur ärgerlich, sondern auch mit einigem Aufwand verbunden. Sie wandte sich mit ihrem Anliegen unter anderem an den Eigentümer des Parkplatzes, die Polizei und die Arbeiterkammer. Weiterhelfen konnte man ihr dort ihren Angaben zufolge allerdings nicht. Die Villacherin wollte die 120 Euro jedenfalls nicht einfach bezahlen, schließlich war sie davon überzeugt, die ihr vorgeworfene Parkdauer keineswegs überschritten zu haben.

Wurden zwei Parkvorgänge fälschlicherweise zusammengefasst?

Wir haben daraufhin bei Avantpark nachgefragt. Konkret wollten wir wissen, ob es bei dem eingesetzten System vorkommen kann, dass zwei voneinander unabhängige Parkvorgänge fälschlicherweise als ein durchgehender Aufenthalt gewertet werden – etwa dann, wenn eine Ausfahrt und eine erneute Einfahrt nicht korrekt erfasst oder zugeordnet werden. Auf die konkreten Fragen ging das Unternehmen in seiner Rückmeldung zwar nicht ein, für die Villacherin gab es aber eine erfreuliche Nachricht: „Die Zahlungsaufforderung wurde bereits über unser Ticketsystem angefragt und in weiterer Folge storniert“, teilte Avantpark gegenüber 5 Minuten mit.

Große Erleichterung bei Manuela

In einem erneuten Gespräch mit unserer Redaktion bestätigte die Leserin, dass die Forderung tatsächlich storniert worden sei. Nach dem ganzen Ärger ist die Villacherin nun sichtlich erleichtert. Was sie aus der Sache mitgenommen hat und anderen in einer ähnlichen Situation raten möchte? „Nicht einfach bezahlen, wenn einem was komisch vorkommt, sondern genau hinschauen!“