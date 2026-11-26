Ob klärende Worte zum VSV, Abbrucharbeiten für den neuen Wochenmarkt oder die würfelförmige Uhr am 8.-Mai-Platz – auf den Social-Media-Kanälen von Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) tut sich viel. Weil für die Betreuung der personenbezogenen Profile jeedoch städtische Ressourcen eingesetzt werden, reagieren nun FPÖ, ERDE, GRÜNE und ÖVP. Mit Verweis auf ein aktuelles Urteil des Verfassungsgerichtshofes beantragen sie bei der Gemeinderatssitzung am Freitag, dem 27. November 2026, gemeinsam die Stilllegung der Accounts.

Nutzung städtischer Ressourcen

Hintergrund der Kritik ist der Inhalt der Veröffentlichungen: Neben amtlichen Informationen werden dort nach Auffassung der Antragsteller nämlich auch persönliche und parteipolitische Positionierungen veröffentlicht. Sie sehen es als problematisch an, wenn städtische Information und Parteikommunikation miteinander vermischt werden. „Die Mitarbeiter der Stadt und die von den Villacher Steuerzahlern finanzierten Ressourcen sind für die Bevölkerung da – nicht für die persönliche Inszenierung eines Politikers. Wer sich politisch präsentieren möchte, muss dafür die eigenen Parteistrukturen nutzen und darf nicht auf öffentliche Mitarbeiter zurückgreifen“, stellt FPÖ-Klubobfrau Katrin Nießner klar.

Klubobleute üben Kritik

Ähnlich sieht das ÖVP-Klubobmann Christian Struger: „Der Bürgermeister hat selbstverständlich das Recht, seine politischen Ansichten über soziale Medien zu verbreiten. Allerdings nicht auf Kosten der Villacher Steuerzahler. Die Mitarbeiter des Magistrats stehen im Dienst der gesamten Villacher Bevölkerung und nicht im Dienst einer einzelnen Partei oder eines einzelnen Politikers. Gerade im Vorfeld der Gemeinderatswahl muss politische Chancengleichheit gewährleistet sein.“ ERDE-Klubobmann Gerald Dobernig ergänzt: „Die Trennung zwischen Stadtinformation und persönlicher Selbstdarstellung ist eine Frage der sauberen Verwendung von Steuergeld. Politikerwerbung in Social Media ist keine Aufgabe für Gemeindebedienstete.“

Ressourcen-Offenlegung gefordert

Weiters betont GRÜNE-Klubobfrau Karin Herkner: „Städtische Öffentlichkeitsarbeit ist keine Bühne für persönliche Wahlwerbung. Das haben wir Grüne schon im Sommer 2025 klargestellt und eine Trennung zwischen städtischer Öffentlichkeitsarbeit und parteipolitischer Werbung gefordert.“ Die vier Fraktionen verlangen außerdem eine vollständige Offenlegung der bisher eingesetzten städtischen Personal- und Sachressourcen. Auch eine mögliche Übertragung der mit öffentlichen Mitteln aufgebauten Social-Media-Kanäle an den Bürgermeister oder eine Partei soll ohne vorherige rechtliche und wirtschaftliche Prüfung ausgeschlossen werden. Darüber hinaus soll die Magistratsdirektion eine verbindliche Social-Media-Richtlinie erarbeiten, die eine klare organisatorische, personelle und finanzielle Trennung zwischen städtischer Öffentlichkeitsarbeit und parteipolitischer Kommunikation sicherstellt.

NEOS zu Social-Media-Diskussion

„Die Forderung ist richtig“, findet auch NEOS-Spitzenkandidat Markus Bainschab. „Stadtbedienstete sollen nicht das Social Media-Profil eines Politikers betreuen, schon gar nicht drei Monate vor der Wahl. Der Bericht des Stadtrechnungshofs muss deshalb vor der Wahl auf den Tisch, und zwar vollständig und öffentlich.“