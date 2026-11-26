Die Villacher Innenstadt verwandelt sich heuer in einen großen Adventkalender. Das erste Fenster öffnet sich am Montag, den 30. November 2026, um 18 Uhr.

In der Villacher Innenstadt startet heuer ein besonderes Vorweihnachtsprojekt. Gemeinsam mit 24 Betrieben setzen das Stadtmarketing und die Wirtschaftskammer einen überdimensionalen Adventkalender um. Ab kommenden Montag geht jeden Abend ein neues Fenster auf.

24 Stationen

„Die Türchen öffnen sich stets am Vorabend“, erklärt Advent-Koordinator Klaus Krall. Hinter den 24 Stationen verbergen sich spezielle Aktionen und Geschenkideen aus den unterschiedlichsten Branchen. Die teilnehmenden Geschäfte gestalten dafür ihre Schaufenster individuell und festlich. Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler betont: „Adventkalender gehören zur Vorweihnachtszeit genauso dazu wie unser Villacher Advent mit seinem vielfältigen Programm für Besucher:innen aller Generationen. Der Adventkalender mit den innerstädtischen Betrieben verspricht Überraschungen und Angebote.“

Digitaler Stadtplan

Auch die digitale Begleitung spielt eine wichtige Rolle. Auf der Webseite des Villacher Advents steht ein eigener Stadtplan mit allen teilnehmenden Geschäften bereit. Zudem nutzt das Stadtmarketing den Instagram-Kanal villacheradvent.at, um über Videos und Reels spannende Einblicke zu geben.

Wirtschaftskammer finanziert Projekt

Für die Wirtschaftskammer steht die Stärkung des Standorts im Fokus. Bezirksstellenobmann Christian Tyl erläutert: „Die Vorweihnachtszeit ist für viele unserer Innenstadtbetriebe eine der wirtschaftlich wichtigsten Zeiten des Jahres. Daher haben wir uns als Wirtschaftskammer ganz bewusst dazu entschlossen, dieses Projekt zu finanzieren. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing wollen wir unsere Unternehmer:innen vor den Vorhang holen, die Vielfalt und Qualität des Angebots in unserer Innenstadt sichtbar machen, die Kundenfrequenz erhöhen und zusätzliche Kaufimpulse setzen. Wir möchten die Menschen dazu motivieren, ihre Weihnachtseinkäufe bei unseren heimischen Betrieben zu tätigen.“