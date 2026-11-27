Ein 60-jähriger Villacher fiel auf einen falschen Bankmitarbeiter herein und verlor durch den Telefonbetrug mindestens einen fünfstelligen Betrag.

Ein 60-jähriger Mann aus Villach ist am Donnerstag gegen 15 Uhr Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Ein Unbekannter gab sich am Telefon als IT-Mitarbeiter seiner Bank aus und behauptete, dem Geldinstitut seien verdächtige Transaktionen auf mehreren Konten des Mannes aufgefallen.

Geld abgebucht

Wie die Polizei mitteilt, wies der Anrufer den Villacher an, zur vermeintlichen Klärung mehrere Geldtransfers zwischen seinen eigenen Konten sowie dem Konto seiner Ehefrau vorzunehmen. Der Mann kam dieser Aufforderung nach. Erst im Anschluss bemerkte der 60-Jährige, dass bereits ein Betrag in mindestens fünfstelliger Höhe unrechtmäßig von seinen Konten abgebucht worden war.