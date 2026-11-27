Kräftige Schneefälle haben am Donnerstag in Kärnten zu zahlreichen Unfällen und Straßensperren geführt. Mit 22 Zentimetern Neuschnee verzeichnete Bad Bleiberg den Höchstwert.

Laut einer Statistik der GeoSphere Austria führt der Ort damit die Liste der am stärksten betroffenen Orte an.

Laut einer Statistik der GeoSphere Austria führt der Ort damit die Liste der am stärksten betroffenen Orte an.

Der Wintereinbruch hat am Donnerstag in Kärnten wie angekündigt für kräftige Schneefälle gesorgt. In den Tälern verzeichnete Bad Bleiberg mit einer Höhe von 22 Zentimetern den meisten Neuschnee im gesamten Österreichvergleich, wie auch der ORF meldete.

Spitzenreiter aus Villach-Land

Laut einer Statistik der GeoSphere Austria führt der Ort damit die Liste der am stärksten betroffenen Orte an. Dahinter folgen das Lesachtal, Bad Eisenkappel und Arriach als weitere Spitzenreiter bei den gemessenen Schneemengen im Kärnten-Vergleich – wir berichteten.

„Heute nicht machen“

Die winterlichen Bedingungen führten am Donnerstag zu erheblichen Problemen auf den Kärntner Straßen, darunter Unfälle, umgestürzte Bäume auf den Fahrbahnen und hängengebliebene Fahrzeuge. Angesichts dieser Lage riet die Polizei gegenüber der Redaktion dringend zur Vorsicht: „Fahrten, die nicht notwendig sind, sollte man heute nicht machen“.