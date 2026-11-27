Auf der A2 und in Villach bremsen aktuell mehrere Störungen den Frühverkehr aus. Autofahrer sollten für den Weg in die Arbeit mehr Zeit einplanen.

Auf der A2 sowie im Stadtgebiet von Villach sorgen ein umgestürzter Baum, ein totes Tier und eine ausgefallene Ampel derzeit für Behinderungen im Frühverkehr.

Auf der A2 sowie im Stadtgebiet von Villach sorgen ein umgestürzter Baum, ein totes Tier und eine ausgefallene Ampel derzeit für Behinderungen im Frühverkehr.

Autofahrer, die zum Wochenausklang im Raum Villach unterwegs sind, müssen aktuell gleich mehrere Verkehrsbeeinträchtigungen einplanen. Wie „Antenne Kärnten“ berichtet, liegt auf der A2 Süd Autobahn in Fahrtrichtung Italien ein umgestürzter Baum im Bereich der Abfahrt Velden-West, die Stelle ist jedoch passierbar.

Totes Tier auf der Fahrbahn

In der Gegenrichtung nach Graz befindet sich zwischen Arnoldstein und Villach-Warmbad ein totes Tier auf der Fahrbahn. Zudem erschwert im Villacher Stadtgebiet eine ausgefallene Ampelanlage auf der Ossiacher Zeile im Kreuzungsbereich mit der Pestalozzistraße das Vorankommen in beiden Fahrtrichtungen.

Was man jetzt beachten sollte

Verkehrsteilnehmer sollten die betroffenen Abschnitte nach Möglichkeit umfahren oder entsprechend mehr Fahrzeit einplanen.