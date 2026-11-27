Ein ehrlicher Finder entdeckte auf einer Villacher Straße ein Kuvert voller Bargeld und ein PS3-Spiel. Das Geschenk für „Luca“ liegt nun zur Abholung am Fundamt bereit.

Die Facebook-Seite „Villacher helfen Villachern“ mit über 35.000 Mitgliedern ist im digitalen Zeitalter eine der ersten öffentlichen Anlaufstellen, wenn es um Tipps und Tricks rund um die Draustadt geht – aber auch Fundgegenstände gehören dazu.

Bargeldsumme und Playstation-Spiel

Wie ein Nutzer gestern Abend allerdings berichtete, gab es einen etwas unüblichen Fund: „Liebe Community, es braucht jetzt wieder einmal eure Schwarmintelligenz! Ich habe ein Kuvert mit einer nicht unerheblichen Bargeldsumme sowie ein PS3-Spiel nebeneinander auf der Straße liegend gefunden“, berichtet er. Das Kuvert ist mit „Nonna“ (Großmutter auf Italienisch) und „Rudi“ für „Luca“ beschriftet.

Verlorengegangenes Geschenk?

„Falls ihr also jemanden kennt der Luca heißt und wahrscheinlich eine italienische Oma hat, bitte informiert ihn, dass sein verlorengegangenes Geschenk gefunden und beim Fundamt abgegeben wurde“, schreibt der Originalposter abschließend und fügt einen Beleg an, der die Abgabe beim Fundamt bestätigt.