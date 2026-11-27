In Faak am See stürzte nach dem ersten Schneefall ein Baum auf ein Haus. Ein stundenlanger Einsatz der Feuerwehr folgte.

In Faak am See stürzte ein Baum nach dem ersten Schneefall auf ein Haus. Die Feuerwehren entfernten ihn in einem stundenlangen Einsatz.

In Faak am See stürzte ein Baum nach dem ersten Schneefall auf ein Haus. Die Feuerwehren entfernten ihn in einem stundenlangen Einsatz.

Der erste flächendeckende Schneefall in Kärnten führte zu einer Vielzahl an Einsätzen für die Feuerwehren. Auch in Faak am See mussten die Einsatzkräfte ausrücken, nachdem ein Baum auf ein Haus gestürzt war.

„Widrige Wetterbedingungen“

Wie die zuständige Feuerwehr mitteilte, gestalteten sich die Arbeiten vor Ort äußerst schwierig: „Widrige Wetterbedingungen und eine steile Zufahrt sorgten für einen stundenlangen Einsatz“, heißt es seitens der Wehr. Erst mit der tatkräftigen Unterstützung der Hauptwache Villach gelang es den Helfern schließlich, den umgestürzten Baum zu entfernen.