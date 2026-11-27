Wie Bürgermeister Günther Albel heute, Freitag, im Gemeinderat bei der Präsentation der Budgetvorschau mitteilte, soll damit der Konsolidierungskurs fortgesetzt werden, um bis 2030 die finanziellen Eckdaten der Stadt deutlich zu verbessern. „Wir wollen trotz widriger Rahmenbedingungen den Schuldenstand um eine Million Euro verringern. Damit setzen wir unseren Konsolidierungskurs fort“, sagte Albel.

Zahlen im Detail

Nachdem die Stadt zwischen 2021 und 2026 insgesamt 180 Millionen Euro – davon 70 Prozent aus Eigenmitteln oder Förderungen und 30 Prozent fremdfinanziert – in den Standort investiert hat, sollen nun die eigenen Finanzen konsolidiert werden. „In den Jahren der Corona-Pandemie und anschließender Rekordinflation haben wir als öffentliche Hand erfolgreich mit Investitionen die Rolle des regionalen Wirtschaftsmotors übernommen. Jetzt reduzieren wir unseren Beitrag und konsolidieren die eigenen Finanzen“, erklärte der Bürgermeister. Der Budgetentwurf für 2027 sieht Einnahmen von 306,4 Millionen Euro und Ausgaben von 321,5 Millionen Euro vor, was nach Rücklagen-Anpassungen einem Abgang von 12,6 Millionen Euro entspricht.

56,5 Millionen Euro an Investitionen

Für Investitionen sind 56,5 Millionen Euro eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt als gesondert betrachtetes Projekt mit 32,3 Millionen Euro auf die Abtragung der Deponie Auenpark. Die übrigen 24,2 Millionen Euro fließen unter anderem in Kanalsanierungen und Ausbauten (3,7 Millionen Euro), Brückensanierungen (2,5 Millionen Euro), Radwege (1,8 Millionen Euro) sowie in die Sicherheit in der Innenstadt (580.000 Euro). Deutlich erhöht werden die Zuschüsse für Leistungen des täglichen Lebens: Für Kindergärten sind 18,9 Millionen Euro vorgesehen, was einer Verdreifachung gegenüber 2018 entspricht, und für den Öffentlichen Verkehr 4,1 Millionen Euro, was einer Vervierfachung seit 2018 gleichkommt. Sport- und Kulturvereine werden mit 4,2 Millionen Euro unterstützt.

©zVg. / SPÖ Villach Bürgermeister Günther Albel.

Einnahmen müssen Schritt halten

Auf der Ausgabenseite verweist die Stadt auf einen Personalkostenanteil von 21,6 Prozent am Budget, der 2027 leicht sinken soll. Gleichzeitig belasten die Pflichtbeiträge an das Land Kärnten für Krankenhäuser und Sozialleistungen den Haushalt: Diese steigen im Vergleich zu 2026 um 6,8 Prozent auf 76,2 Millionen Euro. In seiner Funktion als Bürgermeister und Obmann des Städtebundes Kärnten kritisierte Albel die Finanzierungsstruktur der Gemeinden, deren Anteil an den Bundes-Steuereinnahmen derzeit bei 12 Prozent liege. „Kein Budget lässt sich dauerhaft nur ausgabenseitig sanieren. Auch die Einnahmen müssen Schritt halten, was leider nicht der Fall ist“, warnte Albel und ergänzte: „Wir brauchen eine faire Finanzierung der Aufgaben. Nur so bleiben Städte und Gemeinden handlungsfähig, um ihre Leistungen für die Bevölkerung dauerhaft zu sichern.“ Mit Blick auf Bund und Land resümierte er: „Der Bund gibt zu wenig, das Land Kärnten nimmt zu viel. Am Ende trifft es die Gemeinden. Das kann auf Dauer nicht funktionieren“.

Faire finanzielle Rahmenbedingungen gefordert

Gestützt wird das Villacher Budget durch die lokale Wirtschaft, wodurch die Kommunalsteuereinnahmen erstmals über 50 Millionen Euro erreichen sollen. Neben der angekündigten Milliarden-Investition von Infineon verweist die Stadt auf weitere Millioneninvestitionen und -aufträge durch LAM Research, Silicon Austria Labs und die Forschungsgesellschaft der Carinthia University (CU). „Villach hat eine starke wirtschaftliche Basis. Sie reicht von vielen Kleinunternehmen bis hin zu Konzernen. Das sind gute Voraussetzungen für die Zukunft. Damit wir diesen Weg fortsetzen können, brauchen Gemeinden aber faire finanzielle Rahmenbedingungen“, erklärte Albel abschließend.

NEOS: 1.700 Euro pro Kopf

Die NEOS Villach bewerten die Sparbemühungen anlässlich der Gemeinderatssitzung zwar als Schritte in die richtige Richtung, sehen diese angesichts einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.700 Euro jedoch als unzureichend an. Steigende Kosten lässt NEOS-Spitzenkandidat Markus Bainschab als Begründung nicht gelten: „Steigende Kosten spüren alle, nicht nur die Stadt. Auch die Villacherinnen und Villacher müssen Monat für Monat schauen, wo sie einsparen können, damit sich unterm Strich alles ausgeht. Genau das dürfen sie auch von ihrer Stadtpolitik erwarten“, so Bainschab. Als konkrete Maßnahme schlagen die NEOS vor, die Förderung der Gemeinderatsparteien zu halbieren, was laut der Partei rund 250.000 Euro pro Jahr einsparen würde. „Das wird bei den Rathausparteien gerade in Wahlkampfzeiten wohl auf wenig Gegenliebe stoßen. Aber wer es mit dem Sparen ernst meint, muss bei sich selbst anfangen“, fordert Bainschab und ergänzt: „Wir brauchen das Geld für Villachs Zukunft, nicht für die Parteikassen. Es soll nicht im Rathaus versickern, sondern in Kindergärten, moderne Schulen, bessere Öffis und durchgängige Radwege fließen“.

©NEOS Kärnten NEOS-Spitzenkandidat Markus Bainschab.

Grüne kritisieren fehlende Verbindlichkeit beim Rechenzentrum-Vertrag

Kritik üben die Grünen Villach auch an der behandelten Vertragsanpassung für den Verkauf der Federauner Felder an die DLH/Zech-Gruppe zur Errichtung eines Rechenzentrums. Nachdem ein Antrag auf Absetzung des Punktes abgelehnt worden war, bemängelten sie, dass angekündigte Projekte wie Fernwärme, Glashäuser oder Arbeitsplätze im Vertrag kaum verbindlich geregelt seien, während die Stadt etwa die Hälfte der Kosten für den Hochwasserschutz ohne Obergrenze tragen solle und ein Weiterverkauf des Grundstücks ohne Zustimmung der Stadt möglich bleibe. „Die großen Versprechen rund um das Rechenzentrum finden sich im Vertrag kaum verbindlich wieder“, erklärte Gemeinderätin Karin Herkner. Ersatzgemeinderat Benjamin Rammel ergänzte: „Bei der Abwärmenutzung soll sich die Käuferin lediglich bemühen, soweit es technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar erscheint. Bei den Glashäusern wird zunächst einmal die Umsetzbarkeit geprüft. Und während beim früheren Logistikprojekt noch von bis zu 300 Arbeitsplätzen die Rede war, findet sich im neuen Vertrag dazu nicht einmal eine konkrete Zusage.“ Zudem verwies Herkner auf ungeklärte Fragen bei Strom- und Wasserverbrauch, Grundwasser, Landwirtschaft, Natur, Verkehr sowie Lärmbelastung und kündigte an, dem Vertrag und Grundstücksverkauf nicht zuzustimmen.