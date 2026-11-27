Die Sportgemeinschaft in Fürnitz trauert um Johann Tarmann, der im Ort allgemein als Hansi bekannt war. Mit seinem Tod verliert die lokale Fußballszene nicht nur einen engagierten Funktionär, sondern auch ein Gründungsmitglied des einstigen ASKÖ Fürnitz.

Vereinsleben geprägt

Von Beginn an wirkte er entscheidend daran mit, den Verein aufzubauen und voranzubringen. Nachdem er viele Jahre selbst für die Kampfmannschaft auf dem Platz gestanden hatte, unterstützte er den Klub auch nach seiner aktiven Zeit in unterschiedlichen Positionen weiter. Wie die Familie berichtet, habe er das Vereinsleben durch seinen persönlichen Einsatz, seine Begeisterung für den Sport und unermüdliche ehrenamtliche Arbeit über Jahrzehnte hinweg geformt, wobei ihm die Nachwuchsarbeit, Vereinsfeste und der gemeinschaftliche Zusammenhalt stets ein besonderes Anliegen gewesen seien. Für diese langjährige Arbeit und seinen Beitrag zu den sportlichen Erfolgen des Vereins erhielt er vom Kärntner Fußballverband (KFV) das Verdienstzeichen.

Geschätzter Kamerad

Durch seine Hilfsbereitschaft, seine enge Bindung an den Verein und seinen ausgeprägten Gemeinschaftssinn galt er unter seinen Kollegen als geschätzter Kamerad und diente jüngeren Generationen als Vorbild. Mit dem Abschied von Johann Tarmann endet ein bedeutendes Kapitel der örtlichen Fußballhistorie, doch seine Leistungen und sein Einsatz für die Gemeinschaft bleiben in Erinnerung. Wie abschließend festgehalten wird, werde er im Andenken seiner früheren Weggefährten, Sportkameraden und aller Menschen, die ihn schätzten, weiterleben. Die Beisetzung erfolgt am Montag, dem 30. November 2026, um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Fürnitz.