„Manchmal sind es Begegnungen mit Menschen, deren Tragweite man erst viele Jahre später in ihrer ganzen Bedeutung erkennt. Für unsere Familie war die Begegnung mit dem Journalisten Wolfgang Höllrigl eine solche.

Es waren die frühen 1980er-Jahre, als mein Vater, Rudolf Himmelsbach, Gründer der Himmelsbach GmbH, mit seiner Arbeit auf dem Gebiet der Radiästhesie zunehmend das Interesse der Öffentlichkeit weckte. Ein ungewöhnliches Thema, das gleichermaßen Neugierde, Faszination und Skepsis hervorrief und auch die Aufmerksamkeit der Presse auf sich zog.

Wolfgang widmete sich der Persönlichkeit meines Vaters mit journalistischer Neugierde, kritischem Blick und pointiertem Humor. Im März 1981 erschien im sein ausführliches Porträt unter dem Titel „Vor 500 Jahren hätte man mich verbrannt“.

Doch es war vor allem eine außergewöhnliche Leseraktion, die für unser Familienunternehmen zum Wendepunkt werden sollte. Unter der Schlagzeile „Mit der Wünschelrute gegen die Störfelder“ wurde den Leserinnen und Lesern angeboten, ihre Wohnungen, Häuser und Grundstücke kostenlos radiästhetisch untersuchen zu lassen.

Was daraufhin geschah, übertraf all unsere Erwartungen.

Ich war damals gerade 19 Jahre alt. Innerhalb kürzester Zeit erreichten uns Tausende Anfragen. In unserem kleinen Büro stapelten sich die Kartons voller Briefe und Postkarten beinahe bis zur Decke. Die Telefone standen nicht mehr still, und wir waren angesichts dieser überwältigenden Resonanz zunächst völlig überfordert.

Freunde halfen uns, die Flut an Zuschriften zu bewältigen. Bis tief in die Nacht sortierten wir Briefe und Postkarten nach Postleitzahlen und Regionen. Mit Landkarten und farbigen Stecknadeln entstand eine Tourenplanung, die in den darauffolgenden Jahren zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Unternehmensorganisation werden sollte – lange bevor Computer und Navigationssysteme unseren Arbeitsalltag erleichterten.

Wie intensiv diese Zeit war, zeigt eine kleine Begebenheit, an die ich mich heute noch mit einem Schmunzeln erinnere: Eines Nachts, gegen vier Uhr morgens, stand plötzlich die Polizei vor unserer Bürotür. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Licht bemerkt und einen Einbruch vermutet. Dabei war ich lediglich damit beschäftigt, die nächste Kundentour vorzubereiten.

Nun hat uns die Nachricht vom Ableben Wolfgang Höllrigls erreicht. Sie lässt mich auf jene bewegten Jahre zurückblicken und auf einen Menschen, der durch seine journalistische Arbeit maßgeblich dazu beigetragen hat, meinen Vater und unser Familienunternehmen einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Auch wenn seither mehr als vier Jahrzehnte vergangen sind, ist die Bedeutung seines Wirkens für unsere Familiengeschichte unvergessen geblieben.

Nicht jeder Journalist erfährt, was seine Zeilen im Leben jener Menschen bewirken, über die er einst geschrieben hat. Wolfgang Höllrigl hat mit seiner Arbeit ein Stück unserer Geschichte mitgeschrieben. Dafür möchten wir ihm heute, über seinen Tod hinaus, von Herzen Danke sagen.

In dankbarer Erinnerung.

Aber vielleicht ist er gar nicht weit weg, nur auf der anderen Seite des Weges.“

Barbara Himmelsbach