Am Freitagabend, dem 27. November, tritt der EC VSV in der Brunecker Intercable Arena beim HC Pustertal an. Dort wollen die Villacher ihre jüngste Niederlagenserie beenden.

Für den EC iDM Wärmepumpen VSV steht am Freitagabend, dem 27. November 2026, um 19.45 Uhr das nächste Auswärtsspiel in der win2day ICE Hockey League auf dem Programm. In der Intercable Arena in Bruneck treffen die Villacher auf den HC Pustertal und wollen nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze wieder punkten. Das Spiel ist live auf Sporteurope.tv sowie im Radio Kärnten Eishockey-Magazin zu verfolgen.

Schwierige Ausgangssituation für die Adler

Tabellarisch geht der HC Pustertal als Sechster (39 Punkte aus 21 Spielen) als Favorit ins Duell, während der VSV mit 26 Zählern aus 22 Partien auf Rang zwölf liegt und bereits drei Punkte Rückstand auf die zehntplatzierten Vienna Capitals hat. Beide Teams zeigten zuletzt Schwächen: Die Südtiroler gewannen nur zwei, die Adler lediglich eines ihrer vergangenen fünf Spiele. Zudem stellt Villach mit 79 Gegentreffern die viertschwächste Defensive der win2day ICE Hockey League und ging in den letzten sechs Spielen stets mit einem Rückstand in die erste Pause.

Starke Special Teams machen Mut

Auch die jüngste Bilanz spricht für die Wölfe, die sieben der letzten zehn Duelle sowie die vergangenen vier Heimspiele gegen den VSV gewannen. Zuletzt siegten die Blau-Weißen am 30. Dezember 2023 in Bruneck (6:3 mit einem Hattrick von Alexander Rauchenwald). Mut machen den Villachern hingegen die Special Teams, sowohl im Powerplay (20,83 Prozent) als auch im Penalty Killing (82,42 Prozent, Platz vier der Liga) liegen die Adler vor Pustertal. Offensiv führen Kevin Hancock (21 Scorerpunkte), Elias Wallenta (17) und Joel Teasdale (17) das Team an, Torhüter Joe Cannata hält bei einer Fangquote von 91,11 Prozent.

Eingespielter Gegner mit starken Neuzugängen

Beim HC Pustertal setzte Headcoach Jason Jaspers im Sommer auf Kontinuität und verstärkte den bestehenden Stamm um Leistungsträger wie Cole Bardreau, Henry Bowlby oder Markus Lauridsen punktuell. Vor allem die Neuzugänge Gerry Fitzgerald (22 Scorerpunkte, 54,9 Prozent Faceoff-Quote) und Gunnarwolfe Fontaine (20 Punkte) sowie Rückkehrer Colin Furlong im Tor (91,57 Prozent Fangquote, Gegentorschnitt von 2,32) überzeugten bislang.

Hiobsbotschaft in der Villacher Defensive

Personell müssen die Adler am Freitagabend weiterhin auf Stürmer Joseph Cramarossa (Unterkörperverletzung) verzichten, der jedoch nur noch kurzfristig ausfallen dürfte. Schwer wiegt hingegen der Ausfall in der Abwehr: Verteidiger Scott Walford muss sich aufgrund einer Oberkörperverletzung operieren lassen, was für den Kanadier das vorzeitige Saisonende bedeutet. Trotz dieser Rückschläge wollen die Villacher in Bruneck wichtige Punkte im Rennen um die Pre-Playoff-Plätze erkämpfen.