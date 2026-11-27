Im Rahmen der Initiative „freiwillig bringt’s“ findet an den Adventwochenenden auch heuer wieder der Jakobusadvent in Velden statt. Dabei werden Spenden für Familien und Kinder in Not gesammelt.

Bei der Jakobuskirche in Velden, direkt gegenüber dem Feinkostladen Frierss am See, findet wieder der Jakobusadvent statt. Organisiert wird die Veranstaltung im Zuge von „freiwillig bringt’s“ von Freiwilligen, Vereinen und der Pfarre in Zusammenarbeit mit den Ortschaften der Gemeinde Velden. Die Weihnachtscharityaktion findet heuer bereits zum zweiten Mal statt. Mit dem Erlös werden gezielt Kinder und Familien in Not unterstützt.

Für den wohltätigen Zweck

Zahlreiche lokale Wirtschaftsbetriebe haben für die Veranstaltung Produkte und Lebensmittel gespendet. Besucher können diese über einen Lospreisverkauf oder gegen eine freiwillige Spende erwerben. Neben Keksen, Kuchen und einem gemütlichen Beisammensein wartet heuer eine Besonderheit auf die Gäste: „Sehr stolz sind wir auf den heurigen Christbaumverkauf mit Bio-Nordmanntannen aus Kärnten für den wohltätigen Zweck“, erklärt Projektkoordinator Daniel Schöffmann abschließend.