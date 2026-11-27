Die Stadt Villach erarbeitet bis Sommer 2027 ein neues Kinderschutzkonzept für ihre städtischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Es soll klare Regeln für den Alltag schaffen.

Die Stadt Villach erarbeitet ein umfassendes Kinderschutzkonzept für ihre städtischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, damit sich Kinder dort geborgen und ernst genommen fühlen. Wie die Stadt am Donnerstag, dem 26. November 2026, mitteilte, soll es klare Regeln für den Kindergarten-Alltag sowie Orientierung für das Personal im Umgang mit Gefährdungen wie Gewalt, Vernachlässigung, Missbrauch oder Mobbing schaffen.

Bestehende Programme als Grundlage

Bereits seit Jahren fördert die Stadt mit Initiativen wie „Bärenstark mit Lissi“ und dem „Freundeprogramm“ gezielt das Selbstvertrauen der Jüngsten, damit diese auf ihre Gefühle vertrauen und sich Hilfe holen können. Mit dem neuen Konzept folgt nun der nächste Schritt, erklärt Bildungsreferentin Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

Arbeitsgruppe erstellt einzelne Module

Derzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe aus externen Fachleuten sowie Vertreterinnen und Vertretern der elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen das Konzept. Zudem ist ein strukturiertes Beschwerdemanagement für Kinder, Eltern und Personal vorgesehen. Die Erstellung solcher Konzepte ist durch die Novelle des Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes für alle Träger verpflichtend vorgeschrieben. Bis zum Sommer 2027 soll das Kinderschutzkonzept fertiggestellt sein.