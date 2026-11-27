Noch bis zum 24. Dezember betreiben Vereine und Hilfsorganisationen gemeinsam die Hütte des Villacher Sozialadvents. Mit regionaler Kulinarik und Handarbeit sammeln sie dort Spenden.

Beim Villacher Sozialadvent teilen sich 21 Vereine Serviceclubs und Hilfsorganisationen eine Hütte und sammeln gemeinsam für den guten Zweck.

Beim Villacher Sozialadvent teilen sich 21 Vereine Serviceclubs und Hilfsorganisationen eine Hütte und sammeln gemeinsam für den guten Zweck.

Noch bis zum 24. Dezember 2026 betreiben karitative Vereine, Serviceclubs und Hilfsorganisationen aus der Region gemeinsam die Hütte des Villacher Sozialadvents auf Höhe Hauptplatz 6. Unter der Koordination der ARGE Villacher Sozialadvent sammeln sie mit kulinarischen Angeboten und Geschenkideen Spenden.

Gemeinschaftsprojekt seit 18 Jahren

Bereits seit dem 13. November bereichert die neue Hütte das Vorweihnachtsgeschehen in der Innenstadt. Das Konzept ermöglich es auch kleineren sowie neu gegründeten Initiativen, am Adventmarkt teilzunehmen, wenn diesen die Ausstattung oder die organisatorischen Möglichkeiten für einen eigenen Stand fehlen. Seit mittlerweile 18 Jahren bringt die ARGE Villacher Sozialadvent die Organisationen zusammen. Den Betrieb koordinieren heuer Marc Germeshausen, Aurora Rupeni, Christian Mak, Max Illing, Wolfgang Germeshausen, Lara Aichholzer und Lena Gruber.

©Sozialadvent/KK Ein heißer Punsch ein gutes Gespräch und ein Beitrag für den guten Zweck. So verbindet der Villacher Sozialadvent Menschen am Hauptplatz.

Regionale Produkte und faire Aufteilung

Beim Angebot setzt die ARGE auf Regionalität und Handarbeit: Apfelsaft und Most stammen vom Veidlbauer aus Landskron, der Cabernet kommt von einem italienischen Weinbauern. Zudem gibt es handgefertigte Kleinigkeiten, hausgemachten Eierlikör und Makramee-Dekoration der Kärntner Knotenliebe. Alle Einnahmen fließen in eine gemeinsame Kasse und werden fair unter den Vereinen aufgeteilt. Zehn Prozent der Gesamteinnahmen gehen zudem an ein gemeinsames Charity-Projekt für Villacher Familien in schwierigen Lebenslagen.

21 Organisationen ziehen an einem Strang

Insgesamt 21 Gruppen engagieren sich heuer am Hauptplatz 6 für den guten Zweck: Evangelische Kirche Villach-Stadtpark, Faschingsgilde Landskron, Ice Bears Sports and Social Club, Katholische Frauenbewegung Kärnten, Katholisches Jugendzentrum Villach, Ladies Circle 4 Klagenfurt, nestwärme Österreich, Neustart, Österreichische Bergrettung, Österreichische Wasserrettung, ÖZIV Kärnten, PIVA Beratungsstelle, Reparatur-Initiative, Rotary Club Villach, Round Table 11 Villach, Soldaten mit Herz, St. Stanislaus Orden, TogetherOneCharity, TUYAMBE, Verein GEMMA sowie das Wohnprojekt Villach. Bis Heiligabend haben Besucher noch die Gelegenheit, die Vereine direkt zu unterstützen. Mehr Information können außerdem online eingeholt werden.