Eine erneute Niederlage setzte es am Freitagabend für den VSV in der win2day ICE Hockey League. Im Aufeinandertreffen mit dem HC Falkensteiner Pustertal zogen die Villacher den Kürzeren.

Am Freitag, dem 27. November, traf der VSV in der win2day ICE Hockey League auswärts auf den HC Falkensteiner Pustertal. Die Partie in der Intercable Arena in Bruneck begann um 19.45 Uhr mit einem Blitzstart der Gastgeber: Bereits in der ersten Spielminute erzielte Tommy Purdeller die Führung für die Brunecker. Doch Maximilian Rebernig glich in der achten Minute für die Adler aus.

Spannendes Duell

Im zweiten Abschnitt sorgten Daniel Glira (24.) und Cole Bardreau (31.) für das 3:1 der Südtiroler, ehe Elias Wallenta kurz vor der zweiten Pause auf 2:3 für die Blau-Weißen verkürzte. Im letzten Drittel baute der HC Pustertal die Führung jedoch durch einen Treffer von Henry Bowlby weiter auf 4:2 aus. Damit war die Partie entschieden und die Adler mussten sich auch in Südtirol geschlagen geben.