Hier stockt der Verkehr: Aktuelle Sperren und Beschränkungen in Villach
In Villach sorgen Fernwärme- und Bauarbeiten bis Mitte Dezember auf mehreren Straßen für Sperren und Einbahnführungen. Zudem gelten am Sonntag, dem 29. November, rund um die Stadthalle beim Eishockey-Derby Verkehrsbeschränkungen.
In Villach müssen sich Autofahrer in den kommenden Wochen auf mehrere Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet einstellen. Auslöser sind einerseits laufende Fernwärme- und Instandsetzungsarbeiten sowie die Herstellung eines Kanalanschlusses. Andererseits treten am kommenden Sonntag, dem 29. November, während des Kärntner Eishockey-Derbys zwischen dem EC VSV und dem EC KAC in der Villacher Stadthalle temporäre Verkehrsverbote und -beschränkungen in Kraft. Verkehrsteilnehmer werden ersucht, die jeweilige Beschilderung vor Ort zu beachten und bei Bedarf auf eingerichtete Umleitungen auszuweichen.
Betroffene Straßen und Gebiete in Villach
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Ossiachersee Süduferstraße (Grundstücksnummer 1126/4, Katastralgemeinde Villach): Einbahnführung wegen Fernwärmearbeiten bis 18. Dezember.
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St. Johanner Höhenstraße (Höhe St. Johanner Bergstraße 5): Sperre samt Umleitung wegen Instandsetzungsarbeiten (Fernwärmeversorgung und Kanalanschluss) bis 6. Dezember.
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Pogöriacher Straße (Hausnummer 13 bis Kreuzung Tiroler Straße): Verkehrsbehinderungen aufgrund von Bauarbeiten bis 11. Dezember.
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Tiroler Straße (Hausnummer 10 bis 80): Verkehrsverbote und -beschränkungen während des Eishockeyspiels am Sonntag, dem 29. November.
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Werthenaustraße (Hausnummer 23 bis 31): Verkehrsverbote und -beschränkungen während des Eishockeyspiels am Sonntag, dem 29. November.
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St. Johanner Straße (Werthenaustraße bis Wüstenrotstraße): Verkehrsverbote und -beschränkungen während des Eishockeyspiels am Sonntag, dem 29. November.