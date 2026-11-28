In Villach sorgen Fernwärme- und Bauarbeiten bis Mitte Dezember auf mehreren Straßen für Sperren und Einbahnführungen. Zudem gelten am Sonntag, dem 29. November, rund um die Stadthalle beim Eishockey-Derby Verkehrsbeschränkungen.

In Villach müssen sich Autofahrer in den kommenden Wochen auf mehrere Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet einstellen. Auslöser sind einerseits laufende Fernwärme- und Instandsetzungsarbeiten sowie die Herstellung eines Kanalanschlusses. Andererseits treten am kommenden Sonntag, dem 29. November, während des Kärntner Eishockey-Derbys zwischen dem EC VSV und dem EC KAC in der Villacher Stadthalle temporäre Verkehrsverbote und -beschränkungen in Kraft. Verkehrsteilnehmer werden ersucht, die jeweilige Beschilderung vor Ort zu beachten und bei Bedarf auf eingerichtete Umleitungen auszuweichen.