Premiere in der Draustadt: Mit Verena Kugi übernimmt ab Jahresbeginn 2027 erstmals in Kärnten eine Frau die Leitung eines Rechnungshofes.

Verena Kugi übernimmt mit Jahresbeginn 2027 die Leitung des Villacher Stadtrechnungshofes. Die international erfahrene Managerin setzte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren einstimmig durch.

Verena Kugi übernimmt mit Jahresbeginn 2027 die Leitung des Villacher Stadtrechnungshofes. Die international erfahrene Managerin setzte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren einstimmig durch.

Die Stadt Villach hat eine wichtige Personalentscheidung für die städtische Finanzkontrolle getroffen: Mit Jahresbeginn 2027 übernimmt Verena Kugi die Leitung des Villacher Stadtrechnungshofes. Im Rahmen eines professionell begleiteten Auswahlverfahrens gingen insgesamt 19 Bewerbungen ein, fünf Kandidaten wurden schließlich zum Hearing eingeladen. Kugi überzeugte die Kommission und wurde einstimmig auf Platz eins gereiht. Damit wird sie Kärntens erste Frau an der Spitze eines Rechnungshofes sein, heißt es vonseiten der Stadt in einer Aussendung.

Internationale Erfahrung in den USA, Deutschland und England

Die gebürtige Villacherin bringt umfassende Führungserfahrung aus dem Ausland mit. Sie arbeitete viele Jahre in Deutschland, England und den USA und verfügt über Expertise in den Bereichen Strategie, Organisationsentwicklung und Governance. Zu ihren Qualifikationen zählt zudem ein „Master of Public Administration“ der renommierten Harvard University.

Betonung auf Weiterentwicklung der Verwaltung

Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) begrüßt den Neuzugang im Magistrat: „Ich freue mich sehr, eine Führungspersönlichkeit mit internationaler Erfahrung im Magistrats-Team begrüßen zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass sie die wichtigen Kontrollaufgaben des Stadtrechnungshofes erfolgreich weiterentwickeln wird.“ Auch die künftige Direktorin blickt ihrer neuen Aufgabe in ihrer Heimatstadt positiv entgegen: „Als gebürtige Villacherin ist es mir eine besondere Freude, meine Heimatstadt mitgestalten zu können. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen einen Beitrag zu einer noch besseren und effizienteren Verwaltung zu leisten.“

Aufgaben des Villacher Stadtrechnungshofes

Der Stadtrechnungshof kontrolliert die Gebarung der Villacher Stadtverwaltung sowie ihrer Einrichtungen auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit. Dadurch soll Transparenz geschaffen und der verantwortungsvolle Umgang mit öffentlichen Geldern abgesichert werden. Gleichzeitig liefern die Prüfberichte Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Verwaltung.