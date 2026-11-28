Der Villacher Gemeinderat hat am Freitag mit breiter Mehrheit die Weichen für das 100-Megawatt-Datenzentrum „Food & Data“ in Federaun gestellt. Bis zuletzt hagelte es Kritik.

Die Würfel auf den Federauner Feldern sind gefallen: In der Gemeinderatssitzung am Freitag, dem 27. November, stimmte eine klare Mehrheit der Mandatare für die nötige Vertragsänderung. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um das städtische Areal an die deutsche Zech-Gruppe zu veräußern. Statt LKW-Hallen soll dort künftig das Großprojekt „Food & Data“ realisiert werden.

Serverfarm mit Abwärme

Geplant ist auf dem rund sechs Hektar großen, als Industriegebiet gewidmeten Grundstück eine Serveranlage mit einer Anschlussleistung von 100 Megawatt. Vorrangig Betriebe sollen dort künftig ihre Datenbestände speichern und verwalten lassen. Das Konzept sieht zudem vor, die entstehende Wärme der Rechner nicht ungenutzt verpuffen zu lassen: Mit der Energie sollen einerseits Gewächshäuser auf einer Fläche von bis zu zehn Hektar beheizt und andererseits das Villacher Fernwärmenetz gespeist werden.

Kritik von Opposition und Initiativen

Während die Wirtschaftskammer auf die Bedeutung heimischer Speicherinfrastruktur für die Datensicherheit im Inland verweist, stößt der rasche Beschluss bei mehreren Gruppen auf Widerstand: Gemeinderätin der Grünen Villach Karin Herkner bemängelte, dass zentrale Fragen – etwa zum Wasser- und Strombedarf, zur Lärmentwicklung sowie zu den Folgen für das Grundwasser – noch völlig offen seien. Ein Vorstoß, den Tagesordnungspunkt kurzfristig abzusetzen, blieb jedoch erfolglos. Aus Protest hatte sich die Partei bereits im Vorfeld aus der eingerichteten Taskforce zurückgezogen. Partei-Mandatar der Verantwortung ERDE Sascha Jabali-Adeh kritisierte, dass vor einer ersten öffentlichen Bürgerinformation bereits Tatsachen geschaffen wurden. Er verwies auf den enormen Energiebedarf einer 100-Megawatt-Anlage, der dem Vier- bis Fünffachen des Stromverbrauchs aller Villacher Haushalte entspreche, und forderte eine Volksbefragung. „Rett’ ma die Schütt“-Obmann Anton Dicketmüller warnte vor den Auswirkungen auf die unmittelbar angrenzenden Natura-2000-Schutzgebiete „Schütt-Graschelitzen“ und „Villacher Alpe Dobratsch“. Zudem bezweifelte der Verein, dass die gesamte Abwärme tatsächlich sinnvoll verwertet werden könne.

Aus für „Alplog Nord“

Mit dem Beschluss vom Freitag sind die ursprünglichen Pläne für das stark umstrittene LKW-Logistikzentrum „Alplog Nord“ endgültig ad acta gelegt. Gegen dieses Vorhaben hatte es in der Vergangenheit heftige Proteste sowie Verfahren bis zum Verwaltungsgerichtshof gegeben. Kärnten verfügt zwar bereits über kleinere Serverstandorte – unter anderem im Klagenfurter Lakeside Park –, die Anlage in Federaun würde jedoch alle bisherigen Dimensionen im Bundesland deutlich übertreffen.