Herbstlicher Genuss traf auf Steuer-Expertise: Am 25. November 2026 versammelten sich rund 120 Unternehmer im McMullens am Villacher Hauptplatz. Erstmals richtete der Wirtschaftsbund Kärnten dort sein traditionelles Maronifest aus. Bezirksgruppenobmann Christian Tyl begrüßte die Gäste: „Unser Maronifest hat Tradition und trotzdem darf es jedes Jahr ein bisschen etwas Neues geben.“

©Gerhard Kampitsch Am Foto: Bezirksgruppenobmann Christian Tyl

Fachvortrag, Glühwein und Maroni

Unter anderem stand ein Fachvortrag von Steuerexperte Bruno Napetschnig auf dem Programm. Unter dem Motto „Steuerlich gut vorbereitet ins neue Jahr“ beleuchtete er steuerliche Entwicklungen für 2027 und nannte wichtige Schritte für einen erfolgreichen Jahresabschluss. Nach dem offiziellen Teil rief Tyl zum aktiven Dialog auf: „Dieses Netzwerk lebt davon, dass wir es nutzen und mitgestalten.“ Begleitet von der Musik des Gran Tourismo Duos klang der Abend bei Glühwein, frischen Maroni und kulinarischen Schmankerln aus.