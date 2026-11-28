Eishockeyfans aufgepasst: Rund um die Villacher Stadthalle gelten während der VSV-Spiele neue Verkehrsbeschränkungen. Betroffen sind die Tiroler-, die Werthenau- und die St. Johanner Straße.

Speziell in den Wintermonaten sorgen die VSV-Spiele für erhöhtes Verkehrsaufkommen rund um die Villacher Stadthalle. Das sorgt für Unmut bei den Anrainern, weshalb vonseiten der Stadt dort nun die Parksituation während der Spiele überprüft wurde. Infolgedessen kam es auch zu ersten Anzeigen – etwa im Bereich der Wilhelm-Eich-Straße. „Da in dieser Straße angeblich keine Restbreite für den fließenden Verkehr gegeben ist“, ärgert sich ein 5 Minuten-Leser.

Neue Parkregelung in drei Straßen

Vonseiten der Stadt heißt es auf Anfrage, dass im Zuge der Begutachtung außerdem festgestellt wurde, dass die bisherige Parkregelung im Bereich der Tiroler Straße, der Werthenaustraße und der St. Johanner Straße, welche aus den 2.000er Jahren stammt, nicht den aktuellen Anforderungen entspricht. Darum wurde nun ein Prozess gestartet, um eine verbesserte Verkehrsregelung zu erarbeiten. Dessen Ziel ist es, sowohl die Beschilderung als auch die Abläufe vor Ort optimal an die tatsächlichen Gegebenheiten und die rechtlichen Vorgaben anzupassen.

Sonderregelung beim Kärnten-Derby

Beim anstehenden Kärnten-Derby am Sonntag, dem 29. November 2026, tritt bereits eine vorübergehende Sonderregelung in Kraft, wie man seitens der Stadt bestätigt. „Für die Dauer des Spiels werden in der Tiroler Straße, der Werthenaustraße und der St. Johanner Straße einzelne Gehsteigbereiche für Fußgänger:innen gesperrt und entsprechend beschildert.“ Es handle sich hierbei um eine Übergangslösung, welche in der darauffolgenden Woche evaluiert und in die dauerhafte Adaptierung einfließen wird. „Generell gilt, dass das Parken auf dem dortigen Radweg nicht StVO-konform ist.“

Mehr Parkplätze

Vonseiten der Stadt, wird abschließend darauf verwiesen, dass inzwischen 20 zusätzliche Pkw-Stellplätze bei der Stadthalle zur Verfügung stehen. In Summe also mehr als 80 Plätze. „Für Veranstaltungen mit erhöhtem Besucheraufkommen stehen durch die Einbindung des Wirtschaftshof-Geländes (ca. 150 zusätzliche Plätze) rund 230 Stellplätze zur Verfügung“, erklärt man abschließend. Weiters gibt es die Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmittel anzureisen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2026 um 19:47 Uhr aktualisiert