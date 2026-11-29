Ob die schüchterne Hündin Runa, die beiden tauben Katzen Carmen und Robert oder die Taube Herta: Im Tierheim Villach warten wieder einige Tiere auf ein liebevolles Zuhause.

Aus sicherer Entfernung beobachtet die braune Mischlingshündin Runa die Menschen um sich herum aufmerksam. Die am 10. Februar 2022 geborene, kastrierte Hündin ist sehr schüchtern, zeigt aber durchaus Interesse an Menschen. Für sie werden einfühlsame Menschen gesucht, die ihr ausreichend Zeit geben. In einem ruhigen Zuhause soll Runa Sicherheit gewinnen und behutsam an ihr neues Leben herangeführt werden.

©KÄRNTNER TIERSCHUTZVEREIN VILLACH Die schüchterne Mischlingshündin Runa sucht ein ruhiges Zuhause bei einfühlsamen Menschen.

Viktor sucht Garten

Auch Mischlingsrüde Viktor wartet auf ein passendes Zuhause. Der am 22. April 2018 geborene, kastrierte Rüde sucht hundeerfahrene Menschen, die seine Körpersprache verstehen und richtig einschätzen können. Obwohl er andere Hunde mag, möchte er lieber als Einzelhund leben. Ein eingezäunter Garten, in dem er entspannt in der Wiese liegen kann, wäre für Viktor ideal.

©KÄRNTNER TIERSCHUTZVEREIN VILLACH Viktor wünscht sich einen Einzelplatz bei hundeerfahrenen Menschen – idealerweise mit eingezäuntem Garten.

Gemeinsam ins Glück

Während Viktor lieber als Einzelhund leben möchte, gibt es Carmen und Robert nur im Doppelpack. Die beiden 2025 geborenen und kastrierten Katzen sind menschenbezogen, verschmust und verspielt. Sie kuscheln gerne mit ihren Menschen und gehen gemeinsam auf Entdeckungstour. Eine Besonderheit verbindet die beiden: Sie sind taub. Deshalb wird für Carmen und Robert ein sicheres Zuhause mit gesichertem Freigang gesucht. Die beiden werden ausschließlich gemeinsam vermittelt.

©KÄRNTNER TIERSCHUTZVEREIN VILLACH | Der verschmuste und verspielte Robert ist ebenfalls taub und wird nur gemeinsam mit Carmen vermittelt.

Ein Platz für Herta

Doch nicht nur Hunde und Katzen warten im Tierheim auf ein neues Zuhause. Auch die weiße Zuchttaube Herta mit ihrem braunen Kopf ist derzeit dort untergebracht. Sie ist zugeflogen und wartet nun auf ihre weitere Zukunft. Für Herta werden Menschen gesucht, die Erfahrung mit Tauben haben und ihr einen sicheren Platz bieten können.

©KÄRNTNER TIERSCHUTZVEREIN VILLACH Die zugeflogene Zuchttaube Herta sucht einen sicheren Platz bei Menschen mit Taubenerfahrung.

Wem gehört der Kater?

Nicht alle Tiere im Tierheim sind auf der Suche nach neuen Besitzern. So wartet auch ein kastrierter Kater darauf, von seinen Besitzern wiedergefunden zu werden. Er wurde im Holzbauerweg in Feldkirchen aufgefunden. Wer seinen Kater wiedererkennt, wird gebeten, sich telefonisch beim Tierheim Villach unter +43 4242 541 25 zu melden.