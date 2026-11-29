Ein Familienstreit im Bezirk Villach-Land löste einen Cobra-Einsatz aus. Ein 72-Jähriger soll seinen Sohn und dessen Lebensgefährtin mit dem Erschießen bedroht haben.

Ein Familienstreit im Bezirk Villach-Land löste am Samstagnachmittag einen Polizeieinsatz aus, bei dem auch die Cobra anrückte.

Ein Familienstreit im Bezirk Villach-Land löste am Samstagnachmittag einen Polizeieinsatz aus, bei dem auch die Cobra anrückte.

Gegen 15.40 Uhr kam es am Samstag, dem 28. November 2026, zu einer Familienstreitigkeit. Dabei soll ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land seinen 30-jährigen Sohn und dessen 27-jährige Lebensgefährtin mit dem Erschießen bedroht haben. „Da der Mann im Besitz von zwei Langwaffen war, sperrten sich die Beiden im Kellergeschoss des gemeinsamen Wohnhauses ein und verständigten telefonisch die Polizei“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

Cobra rückte aus

Daraufhin rückten mehrere Einsatzkräfte aus. „Mehrere Polizeistreifen, darunter eine Diensthundestreife sowie Kräfte des EKO Cobra begaben sich zum Wohnhaus“, heißt es seitens der Polizei. Vor Ort konnte der 72-Jährige festgenommen werden. „Nach Klärung des Sachverhalts ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Anzeige auf freiem Fuß an“, so die Landespolizeidirektion Kärnten weiter. Der 30-Jährige und seine Lebensgefährtin blieben unverletzt. Die beiden Schusswaffen wurden sichergestellt.