Plötzlich war der Strom weg, auch die Ampeln fielen aus: Einige tausend Haushalte in Villach waren am Sonntagmorgen von einem Stromausfall betroffen. Was dahintersteckt, hat 5 Minuten in Erfahrung gebracht.

„Ist in Villach Stromausfall? Ossiacherzeile/Tafernerstraße. War ein paar Minuten Ausfall. Auch die Ampeln waren aus“, schildert eine Leserin am Sonntagmorgen gegen 8.10 Uhr, dem 29. November, gegenüber 5 Minuten. Doch nicht nur dort fehlte kurzzeitig der Strom. Wie Robert Schmaranz von der Kärnten Netz auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt, waren einige tausend Haushalte betroffen.

Problem im Umspannwerk

Der Grund für den Stromausfall lag in einem Umspannwerk. „Wir haben ein Problem in unserem Umspannwerk gehabt“, erklärt Schmaranz. Rund 15 Minuten lang war deshalb ein Teil des Villacher Stadtkerns ohne Strom. Für die betroffenen Haushalte gibt es mittlerweile gute Nachrichten: Bereits gegen 8.25 Uhr gibt Schmaranz gegenüber 5 Minuten Entwarnung: „Ist ja alles wieder versorgt.“