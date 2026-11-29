Acht Nachwuchsathleten des LC Villach gingen am Samstag beim internationalen U14-Länderkampf in Wien für Kärnten an den Start. Matteo Cuoni sicherte sich über 600 Meter den zweiten Gesamtrang.

Am Samstag, dem 28. November, ging in der Sport Arena Wien die zweite Auflage des internationalen U14-Länderkampfs über die Bühne. Neben den österreichischen Bundesländern waren auch Teams aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn vertreten. Mit Leni Steiner, Annika Tiffner, Matteo Cuoni, Helena Prodnik, Jonas Schwarzl, Paul Rehrl, Niklas Groschacher und Raphael Schober stellte der LC Villach acht Mitglieder des Kärntner Teams. Für sie war es der erste Einsatz auf nationaler Ebene. Einige von ihnen gehören altersmäßig sogar noch der U12 an.

©Wolfgang Amri Das Kärntner Team

Erfolg über 600 Meter

Trotz der Nervosität vor dem ersten großen Auftritt konnten die Villacher mit ihren Leistungen aufzeigen. Matteo Cuoni gewann seinen Lauf über 600 Meter mit einer Zeit von 1:41,54 Minuten und belegte damit den zweiten Gesamtrang. Auch Helena Prodnik sicherte sich über 1.000 Meter mit einer Zeit von 3:34,43 Minuten den zweiten Platz in ihrem Lauf. In der Gesamtwertung landete sie auf Rang acht.

Junge Talente zeigen auf

Auch in den weiteren Disziplinen sammelte der Villacher Nachwuchs wertvolle Erfahrungen. Jonas Schwarzl erreichte im Hochsprung mit 1,36 Metern den 15. Platz und holte vier Punkte für Kärnten. Annika Tiffner, die noch der U12 angehört, wurde mit 10,68 Sekunden Dritte in ihrem Lauf über 60 Meter Hürden und belegte insgesamt Rang 18. Niklas Groschacher erreichte in derselben Disziplin mit 11,49 Sekunden den 19. Gesamtrang. Im Sprint landete er mit 9,87 Sekunden auf Platz 24. Raphael Schober belegte im Sprint mit 8,38 Sekunden Rang elf und über 200 Meter mit 27,87 Sekunden Rang neun. Leni Steiner erreichte über 200 Meter mit 31,75 Sekunden den 19. Gesamtrang. Paul Rehrl wurde mit 30,38 Sekunden Zweiter in seinem Lauf.

©Wolfgang Amri | Nilklas Groschacher beim Staffellauf

Kärnten verbessert sich

Nicht nur in den Einzelbewerben, sondern auch in den Staffeln war der LC Villach vertreten. Niklas Groschacher, Matteo Cuoni, Paul Rehrl und Raphael Schober verstärkten das Kärntner Burschenteam. Leni Steiner und Helena Prodnik gingen für das Mädchenteam in der 6-mal-200-Meter-Staffel an den Start. In der Mannschaftswertung belegten die Kärntner Mädchen den neunten und die Burschen den zehnten Platz. Damit konnte sich Kärnten gegenüber 2025 deutlich verbessern.

Gemeinsam als Team

Abseits der Platzierungen stand vor allem das Kennenlernen im Mittelpunkt. Die Nachwuchsathleten aus verschiedenen Kärntner Vereinen traten gemeinsam als Team an, unterstützten sich gegenseitig und lernten voneinander. Für den LC Villach sind der Zusammenhalt, der Erfahrungsaustausch und die gemeinsamen Erlebnisse wichtiger als die erreichten Platzierungen. Der Verein gratulierte allen acht Nachwuchsathleten zu ihrem Einsatz im Kärntner Team.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2026 um 09:09 Uhr aktualisiert