Im Vorfeld des 366. Kärnten-Derbys kam es in Villach zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter besprühten in der Nacht auf Sonntag eine Wand gegenüber der Eishalle mit einem rot-weißen KAC-Schriftzug.

Ein KAC-Graffiti prangt auf einer Wand gegenüber der Villacher Eishalle. Anrainer zeigen sich verärgert.

Ein KAC-Graffiti prangt auf einer Wand gegenüber der Villacher Eishalle. Anrainer zeigen sich verärgert.

Wenn Fanliebe zu weit geht: Bislang unbekannte Täter sprühten in der Nacht auf Sonntag, den 29. November 2026, ein großes KAC-Graffiti an eine Wand gegenüber der Villacher Eishalle. Bei den Anrainern sorgt die Aktion für deutlichen Ärger. „Hier wurde privates Eigentum beschmiert“, schildern sie gegenüber 5 Minuten.

Hinweise erbeten

Die Betroffenen haben den Vorfall bereits bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Dies wird auch von Bezirksinspektor Werner Pucher, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, bestätigt. Der Unmut in der Nachbarschaft bleibt groß: „Wir als Anrainer sind nicht der Spielball der Fanclubs.“ Um die Verantwortlichen auszuforschen, bitten sie nun um zweckdienliche Hinweise.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2026 um 13:41 Uhr aktualisiert