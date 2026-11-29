Nach dem Villacher Krampuslauf erhebt eine Mutter schwere Vorwürfe. Ihr Sohn (11) soll dort von einem der teilnehmenden Läufer angespuckt worden sein. Der Obmann der betroffenen Gruppe weist die Anschuldigung zurück.

Ein schauriges Spektakel bot sich am vergangenen Freitag, dem 27. November 2026, in der Villacher Innenstadt. Rund 1.000 Krampusse und Perchten zogen von der Moritschstraße über die 10.-Oktober-Straße und den Hauptplatz bis in die Gerbergasse. Am Rande der Strecke fand sich auch eine Kärntner Familie ein, um das Schauspiel zu beobachten. „Mein Sohn hatte die vergangenen Jahre immer große Angst vor Krampussen. Heuer hat er endlich seinen ganzen Mut zusammengenommen und sich getraut“, berichtet seine Mutter im Gespräch mit 5 Minuten.

Elfjährigen ins Gesicht gespuckt?

Selbstbewusst stand der Elfjährige in der vordersten Reihe, um ein Foto mit einem der teilnehmenden Läufer zu ergattern. „Und was macht dieser Krampus? Er spuckt meinem Sohn aus gerade einmal zehn Zentimetern Entfernung ins Gesicht“, zeigt sich die Kärntnerin verärgert. Der Bub habe vor Ekel geweint, so die Mutter weiter. „Statt einem schönen Erlebnis, auf das er stolz hätte sein können, weil er endlich seine Angst überwunden hat, bleibt ihm nun diese absolut unnötige Erfahrung in Erinnerung.“ Für sie vollkommen unverständlich. „Gerade Kinder sollten die Möglichkeit bekommen, dieses Brauchtum lieben und schätzen zu lernen, anstatt durch derart niveauloses Verhalten abgeschreckt zu werden.“

Obmann weist Anschuldigung zurück

Der Obmann besagter Krampusgruppe glaubt hingegen nicht, dass der Bub mit Absicht angespuckt wurde. „Es hat sich wahrscheinlich um Kondenswasser gehandelt, das sich unter der Maske gebildet hat.“ Wie der langjährige Krampusläufer auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt, sind die Läufe körperlich extrem anstrengend – entsprechend stark staut sich auch die Hitze unter den schweren Masken. Trifft diese dann auf die kalte Winterluft, bildet sich Feuchtigkeit. „Wenn wir schwer atmen, kann es dann schon einmal passieren, dass das Kondenswasser aus der Mundöffnung der Maske austritt. Mit spucken hat das aber nichts zu tun“, versichert er. Der Obmann ist auch bereit, ein klärendes Gespräch mit der Mutter zu führen. „Ihr Sohn kann dabei natürlich gerne mitkommen und unsere Masken selbst aufprobieren.“