Am kommenden Freitag lädt der gemeinnützige Verein „Wohnprojekt Villach“ zum gemeinsamen Keksebacken ein. Das Kennenlerntreffen findet ab 15 Uhr im OTELO Villach statt.

Der gemeinnützige Verein „Wohnprojekt Villach“ verfolgt das Ziel, ein Pilotprojekt für gemeinschaftliches und generationenübergreifendes Wohnen in der Draustadt aufzubauen. Das Konzept basiert auf gegenseitiger Unterstützung und Nachhaltigkeit.

Wohnprojekt Villach kennenlernen

Durch Sharing-Angebote sollen Ressourcen im Alltag geschont werden, etwa durch Car- und E-Bike-Sharing, gemeinsame Sportgeräte und Werkzeug, Gemeinschaftshochbeete, Kleidungs-Tauschbörsen odere eine Waschküche. Die Vereinsmitglieder organisieren laufend offene Info- und Vernetzungsabende. So besteht etwa auch am kommenden Freitag, dem 4. Dezember 2026, zwischen 15 und 18 Uhr die Möglichkeit zum Austausch. Veranstaltungsort für das gemeinsame Keksebacken und Kennenlernen ist das OTELO Villach am Kaiser-Josef-Platz.