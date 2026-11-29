Am Sonntag trafen der EC VSV und der EC KAC in der ICE Hockey League aufeinander. Am Ende behielten die Villacher die Oberhand und holten sich den Derbysieg.

Beim 366. Kärnten-Derby traf der EC iDM Wärmepumpen VSV am Sonntagnachmittag in der Villacher Stadthalle auf den EC KAC. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Bereits 20 Sekunden nach dem Anpfiff schoss Kevin Hancock die Adler mit 1:0 in Führung. Zehn Minuten danach legte Elias Wallenta nach und erhöhte auf 2:0. Kurz vor dem Ende des ersten Abschnitts fanden schließlich auch die Klagenfurter ins Spiel. In der 20. Minute sorgte Simeon Schwinger mit seinem Treffer zum 1:2-Anschluss für den Pausenstand.

Spannung bis zum Schluss

Bis in das letzte Drittel hinein blieb das Duell für die Besucher eine echte Zitterpartie. Zwar stemmten sich die Rotjacken gegen die Niederlage, ein weiterer Treffer blieb ihnen aber verwehrt. Ganz im Gegensatz zu den Villachern! Diese setzten in der sprichwörtlich letzten Minute noch einmal nach und erzielten das 3:1. Damit beendeten sie offiziell ihre Negativserie in der ICE Hockey League und jubelten vor heimischen Publikum.