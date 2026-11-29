Bei der Villacher Feuerwehrjugend soll es laut einer Mutter an einheitlicher Kleidung mangeln. Warum die Umstellung noch dauern kann, erklärt nun das Kommando gegenüber 5 Minuten.

„Als Mutter eines elfjährigen Sohnes, der selbst Mitglied der Feuerwehrjugend ist, möchte ich Sie auf ein Anliegen aufmerksam machen, das mich seit mehr als drei Jahren beschäftigt“, mit diesen Zeilen startete zuletzt eine Anfrage an die Redaktion von 5 Minuten. Konkret gehe es dabei um die fehlende beziehungsweise unvollständige Bekleidung von Kindern in der Feuerwehrjugend sowie um die Frage, wie Finanzierung und Beschaffung im Stadtgebiet Villach organisiert sind.

Zu klein, alt oder nur halb vorhanden?

Nach Angaben der Leserin wurde ihr mehrfach die Auskunft erteilt, dass mangelnde budgetäre Mittel die Ursache für die Engpässe seien, so müssen Kinder teilweise an Übungen, Bewerben und Co. ohne gekennzeichnete Kleidung anreisen: „Nach meinen Beobachtungen kommt es vor, dass sie dabei Alltagskleidung tragen oder passende Bekleidungsstücke von anderen Kindern ausleihen müssen. Gemeint ist nicht nur eine vollständige Uniform, sondern auch eine einheitliche Grundausstattung wie dunkelblaue Feuerwehrjugend-T-Shirts oder Poloshirts sowie passende Hosen und Jacken“, schildert sie weiter gegenüber 5 Minuten. In Gesprächen mit Eltern und Jugendverantwortlichen anderer Feuerwehren sei ihr ebenfalls von möglichen Beschaffungsschwierigkeiten berichtet worden. Einzelne Feuerwehren sollen Jugendbekleidung demnach bereits aus ihren eigenen Feuerwehrkassen bezahlt haben.

Bist du bei der Feuerwehr? Ich bin Mitglied der Feuerwehr Ich bin in der Feuerwehrjugend Nein, aber ich interessiere mich sehr dafür Nein, aber ich unterstütze die Feuerwehr bei Bedarf Nein, das wäre nichts für mich Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Nachwuchs „trägt die Feuerwehr von morgen“

„Für meinen Sohn und andere Kinder sind Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner Vorbilder. Es ist für mich als Mutter traurig zu erleben, wenn Kinder weniger Lust auf Veranstaltungen haben, weil sie in gewöhnlicher Kleidung erscheinen müssen und sich dadurch nicht im gleichen Maße zugehörig fühlen. Eine einheitliche Bekleidung ist für sie auch Ausdruck von Gemeinschaft, Stolz und Identifikation. Mein Mann ist selbst aktiver Feuerwehrmann. Wir wissen als Familie, wie viel ehrenamtliche Arbeit und Einsatzbereitschaft hinter dem Feuerwehrwesen stehen, und schätzen dieses Engagement sehr. Gerade deshalb ist mir wichtig, dass Kinder für die Feuerwehr begeistert bleiben – auch während der Pubertät, wenn sich Interessen verändern. Der Nachwuchs von heute trägt die Feuerwehr von morgen“, erklärt die Mutter im Gespräch mit 5 Minuten.

„Grün“ auf „Blau“ als weitere Hürde

Auch zahlreiche Nachfragen vonseiten der Villacherin führten bislang zu keinem erwünschten Ergebnis. Zudem habe sich der Anschaffungsprozess verändert: „Uns wurde erklärt, dass eine Umstellung von grüner auf blaue Feuerwehrbekleidung die Beschaffung erschwert habe und bisherige Kinderbekleidung angeblich nicht mehr hergestellt worden sei.“

©FF Wölfnitz/Raphaela Krammer Die grüne Feuerwehrkleidung wird aktuell umgestellt. (Archivbild)

Nachgefragt beim Bezirksfeuerwehrkommando

5 Minuten hat sich mit der Frage, wie die Feuerwehrjugendbekleidung eigentlich bereitgestellt wird, direkt an das Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Stadt gewandt und ausführliche Antworten von Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Patrick Unterrieder erhalten. „Die Finanzierung der Bekleidung für die Feuerwehrjugend im Stadtgebiet von Villach erfolgt über das Budget der Stadt Villach in einem mehrjährigen Prozess. Für das Budgetjahr 2027 sind rund 10.000 Euro für die Beschaffung von Feuerwehrjugendbekleidung beantragt. Die Anschaffung der Bekleidung und der Beschriftung erfolgt entsprechend dem gemeldeten Bedarf der einzelnen Feuerwehren und wird möglichst über eine Großbestellung durchgeführt“, schildert er auf die ausführliche Anfrage der Redaktion, wie die Finanzierung im Stadtgebiet geregelt ist.

Wachstum und finanzieller Spielraum sind Thema

Worauf die aktuellen Engpässe zurückzuführen sind, begründet Unterrieder mit den begrenzten finanziellen Spielräumen und dem Wachstum der Kinder: „Eine bedarfsgerechte Ausstattung unserer Feuerwehrjugend hat für uns einen hohen Stellenwert. Die Beschaffung kann jedoch nur schrittweise nach Vorhandensein der budgetären Mittel erfolgen. Dabei ist es unausweichlich, dass es zu Wartezeiten bei der Zuteilung kommen kann. Wir haben natürlich Verständnis dafür, dass dies möglicherweise zu Unzufriedenheit führen kann. Noch dazu ändern sich die benötigten Größen der Kinder auch laufend. Wir bemühen uns, so rasch wie möglich die gesamte Ausstattung anzuschaffen“, so Unterrieder. Auch das Thema der geänderten Bekleidungsfarbe ordnet er ein: „Die bisherige grüne Jugendbekleidung bleibt gemäß den Vorgaben des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes bis zur gänzlichen Umstellung weiterhin Bestandteil der Ausstattung. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Feuerwehren und der zuständigen Abteilung bestehende Engpässe zu identifizieren und eine bedarfsgerechte Ausstattung unserer Feuerwehrjugend sicherzustellen.“

©Montage: Canva / Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Stadt Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Patrick Unterrieder vom Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Stadt beantwortete die Anfrage von 5 Minuten.

Gesetzliche Neuerung als zusätzliche Hürde

Hinzu kommt eine gesetzliche Neuerung aus dem Vorjahr: Seit August 2025 können in Kärnten bereits Kinder ab sechs Jahren der Feuerwehrjugend beitreten, wodurch die Größenthematik noch relevanter wird – wir berichteten. Wie dies in der Praxis gehandhabt wird, erläutert der Bezirksfeuerwehrkommandant wie folgt: „Mit der Novelle des Kärntner Feuerwehrgesetzes 2021, die am 1. August 2025 in Kraft trat, wurde die Möglichkeit geschaffen, Kinder bereits ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr in die Feuerwehr aufzunehmen. In welchem Umfang dies in der Ortsfeuerwehr dann tatsächlich erfolgt, obliegt der Entscheidung der dortigen Feuerwehr. Natürlich müssen die notwendigen Voraussetzungen in der Ortsfeuerwehr auch dafür gegeben sein.“ Einen vollständigen Wechsel auf die neue Uniform stellt er zwar in Aussicht, rechnet jedoch damit, dass dieser noch Zeit in Anspruch nehmen wird: „Die Umstellung auf die blaue neue Bekleidung wird noch mehrere Jahre dauern. Ein verbindlicher Beschaffungs- beziehungsweise Auslieferungstermin kann derzeit nicht genannt werden.“

Kommen Spenden der Feuerwehrkleidung zugute?

Im Zusammenhang mit der Finanzierung stellt sich für die 5 Minuten-Leserin außerdem die Frage, was mit den Spendengeldern geschieht, die etwa bei der jährlichen Friedenslichtaktion gesammelt werden, und aus welchen Mitteln gemeinsame Ausflüge – wie Restaurantbesuche nach Trainings und Bewerben oder Kinobesuche – finanziert werden. „Bei der Finanzierung der Grundausstattung und jener von gemeinschaftlichen Freizeitaktivitäten handelt es sich um unterschiedliche Finanzierungsbereiche. Aktionen wie die Verteilung des Friedenslichts und damit verbundene Spendensammlungen werden von den jeweiligen Ortsfeuerwehren eigenständig organisiert. Die Verwendung liegt im Verantwortungsbereich der jeweiligen Kameradschaft der Ortsfeuerwehr. Viele Feuerwehren setzen diese Mittel bereits gezielt zur Unterstützung ihrer Feuerwehrjugend ein“, antwortet Unterrieder auf diese Frage und ergänzt abschließend: „Unsere Kinder und Jugendlichen leisten bereits in jungen Jahren einen wertvollen Beitrag zum Feuerwehrwesen. Sie verdienen unsere Wertschätzung, unsere Unterstützung und entsprechende Rahmenbedingungen für ihr Engagement.“

Lösung soll also mit der Zeit kommen

In diesem Punkt sind sich sowohl das Bezirksfeuerwehrkommando als auch die Mutter aus Villach einig: Der Feuerwehrnachwuchs leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Gemeinschaft – umso mehr bleibt für sie zu hoffen, dass die angekündigten Budgetmittel möglichst rasch dafür sorgen, dass jedes Kind auch äußerlich sichtbar als vollwertiger Teil der Mannschaft auftreten kann.